Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng tặng quà trẻ em Trường Mầm non Tự Lạn số 2

Cùng đi với đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chiều 21/9 có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Tự Lạn.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và các đại biểu tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Tự Lạn số 2.

Trường Mầm non Tự Lạn số 2 sau sắp xếp có 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 43 lớp với tổng số hơn 1 nghìn trẻ. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đến nay hoạt động của nhà trường đã cơ bản ổn định.

Các lớp học được bố trí, sắp xếp phù hợp; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì; các hoạt động của nhà trường từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhà trường tăng cường kiểm soát việc nuôi dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trẻ được chơi, trải nghiệm, khám phá và sáng tạo; giáo dục kỹ năng sống và chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 - 6 tuổi sẵn sàng bước vào lớp 1.

Học sinh Trường Mầm non Tự Lạn số 2 biểu diễn văn nghệ.

Trong niềm vui hân hoan của các học sinh Trường Mầm non Tự Lạn số 2, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng gửi lời chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy, cô giáo, vui đón Tết Trung thu đầm ấm.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các khu/điểm trường phù hợp với chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác. Bám sát chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của các năm học.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát bánh kẹo cho học sinh vui đón Trung thu.

Nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các thầy giáo, cô giáo với tình cảm và trách nhiệm “yêu nghề, quý trẻ” luôn tận tâm chăm sóc, dạy bảo và dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu để mỗi ngày đến trường của các cháu thực sự là một ngày vui, mỗi lớp học là một không gian an toàn, thân thiện và tràn đầy yêu thương.

Phường Tự Lạn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để nâng cao chất lượng các phòng học, khu vui chơi của nhà trường, giúp cho các cháu được chăm sóc, dạy dỗ, vui chơi tốt hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi dạy trẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường trên địa bàn thành phố nói chung, trong đó có Trường Mầm non Tự Lạn số 2. Các bậc phụ huynh, gia đình phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo những điều kiện tốt nhất cho các cháu được tới trường học tập và vui chơi.