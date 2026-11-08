Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Nhì

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho đại diện thôn Trại Nhì.

Thôn Trại Nhì được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn Trại Nhì và Đền Hồng, hiện có 299 hộ với 1.254 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mường, Thái cùng sinh sống. Năm 2026, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Thôn hiện còn 1,67% hộ nghèo và 1,67% hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả; 96,3% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân khu dân cư Trại Nhì.

Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn được duy trì. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Trại Nhì đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân chính là nền tảng quan trọng để cộng đồng ổn định, phát triển, nhất là trong điều kiện thôn vừa thực hiện sáp nhập.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo thôn Trại Nhì.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ và Nhân dân thôn Trại Nhì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện giảm nghèo bền vững; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thôn cần phát huy vai trò của “Tổ công nghệ số cộng đồng” trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; huy động sức dân xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, gia đình chính sách và người có công.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Nhì.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Đồng Kỳ quan tâm hỗ trợ thôn ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới vào ngày 15/11, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, lựa chọn người có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, có khả năng tập hợp và đoàn kết Nhân dân.

Tiết mục do đội văn nghệ thôn Trại Nhì biểu diễn.

Nhân dịp này, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao tặng lẵng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân khu dân cư Trại Nhì; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn Trại Nhì vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tặng 1 bộ máy tính trị giá 20 triệu đồng cho thôn Trại Nhì và trao tặng 5 suất quà (1 chăn ấm và 2 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo và 5 suất quà (1 chăn ấm và 1 triệu đồng/suất) cho 5 hộ cận nghèo.