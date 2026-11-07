Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Thanh Gia

Dự ngày hội có các đồng chí Thành ủy viên: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lâm Thao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, Nhân dân trong thôn Thanh Gia.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chúc mừng thôn Thanh Gia tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân thôn Thanh Gia cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò, ý nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội là dịp để cộng đồng dân cư nhìn lại những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó tiếp tục củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chúc mừng thôn Thanh Gia nhận danh hiệu thôn Văn hóa.

Thôn Thanh Gia hiện có 482 hộ với 1.935 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, những năm qua, Nhân dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, trên 85% số hộ có đời sống khá ổn định, toàn thôn còn 5 hộ cận nghèo, chiếm khoảng 1%.

Điểm nổi bật trong phong trào đoàn kết xây dựng quê hương là tinh thần tự nguyện đóng góp sức người, sức của của Nhân dân. Trong năm qua, người dân Thanh Gia đã đóng góp trên 4 tỷ đồng xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Vĩnh Thái; khởi công xây dựng Nhà văn hóa thôn với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của cộng đồng trong xây dựng quê hương ngày càng khang trang.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các hộ dân tiêu biểu thôn Thanh Gia.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và khuyến học được quan tâm. Trong năm, toàn thôn có 206 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, 11 cháu đỗ đại học, cao đẳng; nhiều dòng họ duy trì hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài, góp phần phát huy truyền thống hiếu học.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện chu đáo. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và lãnh đạo xã Lâm Thao trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân Thanh Gia đạt được trong năm qua. Những kết quả đó thể hiện rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Đề nghị thôn Thanh Gia tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, duy trì hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống hiếu học và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiết mục do đội văn nghệ thôn Thanh Gia biểu diễn.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Lâm Thao và thôn Thanh Gia chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến vào ngày 22/11/2026, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, lựa chọn người có phẩm chất, năng lực, uy tín, được Nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh đó, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Thanh Gia tiếp tục quan tâm giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn kết cộng đồng.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lâm Thao trao quà trị giá 13 triệu đồng cho thôn Thanh Gia và 12 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thanh Gia.