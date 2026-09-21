Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành tặng quà Trung thu học sinh Trường Mầm non Xuân Cẩm

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Xuân Cẩm.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu trao quà Trung thu cho trẻ em Trường Mầm non Xuân Cẩm.

Tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ân cần thăm hỏi việc học tập, sinh hoạt của các cháu, gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo, giáo viên nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh những năm qua, Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, nhà trường và xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được chú trọng toàn diện, từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và lãnh đạo xã Xuân Cẩm chia quà cho học sinh Trường Mầm non Xuân Cẩm.

Đồng chí đề nghị xã Xuân Cẩm tiếp tục quan tâm môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Đội ngũ nhà giáo dành tình yêu thương, sự tận tâm và trách nhiệm cho học sinh, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui,” mỗi giờ học thực sự bổ ích và ý nghĩa, tạo nền tảng vững chắc để trẻ em xã Xuân Cẩm được học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trong chương trình, đồng chí trao quà cho học sinh nhà trường để các em vui đón Trung thu thật ý nghĩa bên thầy, cô giáo và bạn bè.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành thăm lớp học và tặng quà cho trẻ em Trường Mầm non Xuân Cẩm.

Trường Mầm non Xuân Cẩm vừa được sắp xếp lại trên cơ sở 3 trường mầm non trên địa bàn xã Xuân Cẩm. Hiện nay, nhà trường có hơn 1,8 nghìn học sinh ở 89 nhóm lớp với trường chính, 2 phân hiệu và 9 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, nhà trường triển khai thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu thăm mô hình trồng dưa của Hợp tác xã Phúc Lâm.

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đến thăm mô hình trồng dưa của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm (xã Xuân Cẩm). Đây là hợp tác xã nằm ven sông Cầu chuyên ứng dụng công nghệ cao và thông minh vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển sản phẩm OCOP địa phương.