Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Hiệp Hòa

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Hiệp Hòa công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Tính, Chi bộ tổ dân phố Đức Thịnh.

Theo đó, Đảng bộ phường có 67 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm; 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm; 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm và 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Phạm Thanh Sơn, Chi bộ tổ dân phố Đức Thắng bày tỏ phấn khởi, xúc động khi được trao tặng Huy hiệu Đảng, hứa tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia đóng góp tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng chi bộ địa phương, Đảng bộ phường Hiệp Hòa ngày càng trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Hòa trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Lâm Thị Hương Thành khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng cho những đảng viên có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mong muốn các đảng viên tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; tích cực tham gia hoạt động, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng phường Hiệp Hòa nói riêng và thành phố Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển.