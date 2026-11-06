Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành đôn đốc thực hiện Nghị quyết 15 tại Hiệp Hòa

Sáng 6/11, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND tại phường Hiệp Hòa.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15 tại tổ dân phố Vân Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) về quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy phường Hiệp Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Kết quả năm 2026, phường đăng ký triển khai 24km đường giao thông, đến nay đã hoàn thành khoảng 1/3 khối lượng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trong tháng 11/2026.

Sau khi kiểm tra thực tế tại tổ dân phố Vân Sơn và Nghĩa Tiến, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường; sự phối hợp tích cực của các chi ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15 tại tổ dân phố Nghĩa Tiến.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị thời gian tới, Đảng ủy phường Hiệp Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết; thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng giao thông, xác định rõ những tuyến đường cần ưu tiên đầu tư để đăng ký triển khai phù hợp. Qua đó, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông ở cơ sở, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thành phố Bắc Ninh nói chung.