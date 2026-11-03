Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Hợp Thịnh

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Hợp Thịnh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Văn Hữu Nhì.

Theo đó, Đảng bộ xã có 64 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Văn Hữu Nhì, Chi bộ thôn Hiệp Đồng, được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm; 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm; 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 24 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm; 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm và 10 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Hợp Thịnh tặng ảnh Bác Hồ cho các đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Tiến Tẩy, đảng viên Chi bộ thôn Cẩm Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời khẳng định đây là động lực để mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những công lao, đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng Đảng bộ xã Hợp Thịnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng ủy xã Hợp Thịnh, các chi bộ quan tâm, phát huy tốt vai trò, uy tín của các đảng viên cao tuổi, đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.