Tại Hội thảo “Doanh nghiệp Việt 2027: Củng cố nội lực - Kết nối để tạo đà tăng trưởng” diễn ra chiều ngày 21/11/2026, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bài toán đặt ra với doanh nghiệp không chỉ là xác định mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà quan trọng hơn là tìm giải pháp duy trì hoạt động, bảo toàn nguồn lực và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường.

Theo ông, những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt không đến từ một yếu tố riêng lẻ. Biến động chính trị, dịch bệnh, xung đột, chính sách thuế quan và những thay đổi của kinh tế vĩ mô đang tạo ra sức ép đồng thời lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp còn phải giải quyết những vấn đề rất cụ thể như dòng tiền, khả năng mở rộng thị trường, chi phí vận hành và năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) (Ảnh: Phan Chính)

Ông Minh cho biết, trước đó một tuần, HANOIBA đã tổ chức chương trình trao đổi về tổng kết năm 2026 và nhận định tình hình năm 2027, tập trung vào chủ đề xây dựng ngân sách doanh nghiệp. Qua chia sẻ của cộng đồng doanh nhân và các chuyên gia trong, ngoài nước, một điểm chung được nhận diện là môi trường kinh doanh đang đặt ra nhiều thách thức, buộc doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong hoạch định tài chính và điều hành hoạt động.

“Chúng ta không hẳn đặt ra kế hoạch tăng trưởng năm 2027 là bao nhiêu, mà cần đặt câu hỏi làm sao để duy trì được dòng tiền để tồn tại”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo HANOIBA, khả năng duy trì dòng tiền cần được đặt ở vị trí ưu tiên, bởi đây là điều kiện để doanh nghiệp bảo đảm hoạt động thường xuyên, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và duy trì nguồn lực cho những kế hoạch dài hạn. Cùng với đó, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu chi phí, cải thiện năng lực quản trị và tìm kiếm những phương thức kinh doanh phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Một vấn đề khác được ông Minh đặc biệt lưu ý là sức mạnh của sự liên kết. Trong điều kiện nguồn lực của từng doanh nghiệp có giới hạn, việc kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác khai thác cơ hội thị trường có thể tạo ra giá trị lớn hơn so với nỗ lực đơn lẻ. Doanh nghiệp không chỉ cần tự củng cố năng lực bên trong mà còn phải tìm được đối tác phù hợp để bổ trợ thế mạnh, mở rộng mạng lưới và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Doanh nghiệp Việt 2027: Củng cố nội lực - Kết nối để tạo đà tăng trưởng”. (Ảnh: Phan Chính).

Đây cũng là lý do chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường trao đổi thực tiễn, thay vì chỉ dừng ở những nhận định lý thuyết. Ban tổ chức mời các chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng và quản trị doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Văn Minh cũng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn hướng tới việc phát hiện những thị trường ngách, cơ hội hợp tác và hướng phát triển mới trong tương lai. Khi các doanh nghiệp biết tận dụng thế mạnh của nhau, cùng chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm, khả năng thích ứng trước biến động sẽ được cải thiện.

Trong bối cảnh năm 2027 được dự báo tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, thông điệp từ lãnh đạo HANOIBA cho thấy một cách tiếp cận thực tế: tăng trưởng cần bắt đầu từ nền tảng đủ vững. Khi dòng tiền được kiểm soát, chi phí được tối ưu, năng lực cạnh tranh được cải thiện và các mối liên kết được mở rộng, doanh nghiệp mới có thêm dư địa để nắm bắt cơ hội và phát triển dài hạn.