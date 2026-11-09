Phó Chủ tịch HanoiBa Trần Quang Hưng làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ông Trần Quang Hưng từng đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng thời tham gia hoạt động của HANOIBA trên cương vị Phó Chủ tịch Hội. Việc chuyển sang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình công tác của ông.

Phó Chủ tịch HanoiBa Trần Quang Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Trên cương vị mới, ông Hưng sẽ tham gia công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố. Đây là lĩnh vực đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế Thủ đô.

Ông Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) chúc mừng ông Trần Quang Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Với kinh nghiệm hoạt động trong công tác thanh niên và kết nối doanh nhân, ông Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa ngành khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, nhất là trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Đại diện HANOIBA gửi lời chúc mừng, bày tỏ tin tưởng ông Trần Quang Hưng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học và công nghệ cũng như Thủ đô Hà Nội.