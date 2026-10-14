Phó Chủ tịch Hà Nội: Lên phương án dịch chuyển bớt một phần cây hoa sữa

Hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Hoa sữa trồng dày tại các khu đô thị khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Kiều Oanh

Các đơn vị này được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Hà Nội đánh giá, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu của thành phố, góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Những động thái này của Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.