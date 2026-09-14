Phó Chủ tịch Gia Lai: Chỉ tiêu không thể chỉ hoàn thành trên báo cáo

Chậm gỡ vướng, dự án ách tắc

Ngày 14/9, tại hội nghị đánh giá tình hình khởi công và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách của UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn chứng dự án Cửa hàng xăng dầu Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông) được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm song mãi tới gần đây mới có thể khởi công.

Hội nghị đánh giá tình hình các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lý do dự án chậm khởi công được làm rõ sau một đợt kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo tỉnh. Khi đó, doanh nghiệp mới trình bày vướng mắc thực tế là phải trả tiền thuê đất một lần với số tiền quá cao, khiến doanh nghiệp gặp khó do phải dồn nguồn lực cho dự án. Do đó, doanh nghiệp đề xuất chuyển từ hình thức trả tiền thuê đất một lần sang trả hằng năm để có nguồn lực triển khai đồng thời các hạng mục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá các dự án do ông trực tiếp phụ trách.

Theo ông Quế, các dự án trên địa bàn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của địa phương. Do vậy, cấp xã, phường và các sở, ngành phải rà soát, theo dõi tiến độ hằng tuần; chủ động phát hiện, tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền, thay vì dồn hết lên tỉnh xử lý. Trong lĩnh vực ông phụ trách, tỷ lệ dự án khởi công đạt 76,6%.

Chia sẻ của ông Quế phần nào cho thấy bức tranh chung về tiến độ triển khai các dự án tại Gia Lai. Dòng vốn đầu tư đang đổ về mạnh, song việc triển khai dự án tại cơ sở vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh đang theo dõi, đôn đốc khởi công 419 dự án đầu tư ngoài ngân sách (chưa tính các dự án trong khu, cụm công nghiệp), với tổng vốn đăng ký hơn 331.459 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có hơn 70.501 tỷ đồng được giải ngân.

Riêng các dự án phải khởi công trong tháng 9, mới có 108/168 dự án xác định ngày khởi công; 52 dự án chưa có động thái triển khai và 8 dự án phải chấm dứt hoạt động.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh tới tháng 9/2026.

Tỷ lệ hoàn thành chung toàn tỉnh đạt 67,5% kế hoạch. Song chia theo xã thì nhiều xã, phường thực hiện tốt, nhưng cũng có một số nơi tỷ lệ khởi chưa đáp ứng được. Các dự án chưa khởi công nằm tại 34 xã,phường, tập trung nhiều nhất ở phường Quy Nhơn Bắc (4 dự án), phường Quy Nhơn (3 dự án), xã Phú Thiện (3 dự án), xã Ia Le (2 dự án)…

Trong số này, phường Quy Nhơn Bắc là địa phương được điểm tên nhiều nhất khi có tới 4 dự án (trong đó có 3 dự án nhà ở xã hội và khu đô thị) vẫn chưa có dấu hiệu của việc khởi công, động thổ dù đã qua nhiều tháng đôn đốc. Nguyên nhân của việc chậm trễ này đã được chỉ ra do cách chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai làm rõ những vấn đề liên quan tới ngành tại hội nghị.

Sự chậm trễ không chỉ đến từ bộ máy quản lý hành chính. Mà còn từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chẳng hạn tại xã Cát Tiến, dự án Vĩnh Hội lại tiếp tục trễ hẹn do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Hay ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, một số dự án nông nghiệp công nghệ cao (đặc biệt là các dự án chăn nuôi heo) gặp phải vướng mắc phát sinh liên quan tới công tác đánh giá tác động môi trường của nhà đầu tư; phản ánh của người dân về lo ngại nguy cơ ô nhiễm…

Chính quyền và doanh nghiệp cùng gỡ vướng

Cùng với việc giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi từng dự án, tỉnh Gia Lai có cách tiếp cận mới trong việc tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc, làm việc với từng chủ đầu tư theo từng dự án cụ thể, với tinh thần “vướng đâu gỡ đó”.

Chẳng hạn, dự án Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn đã “treo” nhiều năm do những vướng mắc từ phía nhà đầu tư, liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, thiết kế. Đến nay, dự án vẫn chưa có chuyển biến.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết sở đã có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500, đặt mục tiêu khởi công trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn xã An Lão. Ảnh:NQ

Hay như các dự án trong khu, cụm công nghiệp, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch, thủ tục pháp lý thuê đất, nghĩa vụ tài chính, chủ trương chấp thuận đầu tư đều đã được các sở, ngành chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ kịp thời.

Riêng đối với thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Chư Sê, làm rõ thêm kiến nghị của nhà đầu tư về thuê kho bãi, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đối với cụm công nghiệp này tỉnh ưu tiên thu hút các dự án sản xuất hàng hóa thực sự, không khuyến khích dự án thuê đất làm kho bãi. Nhà đầu tư có mong muốn này sẽ được hướng dẫn tìm các vị trí khác phù hợp.

Liên quan tới các vấn đề đất đai, môi trường, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho hay, những vướng mắc liên quan tới việc giao đất các dự án, Sở đôn đốc và triển khai nhanh đảm bảo tiến độ; hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương thực hiện đúng quy định. Riêng với nhóm dự án chăn nuôi lớn ở xã Phú Thiện, xã Ia Lâu, xã Ia Le…, không vướng mắc ở cấp xã, hiện nay chủ yếu chờ các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thuê đất, đăng ký thuê đất.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, từ thực tế các vướng mắc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho hay, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, nên việc đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Mục tiêu không thể để hoàn thành các chỉ tiêu trên báo cáo mà phải thực tế.

Chính vì thế, tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ số dự án hiện có, phân loại rõ 3 nhóm: dự án triển khai đúng tiến độ, dự án đã khởi công nhưng thi công chậm và dự án chưa khởi công. Mỗi nhóm gắn với nguyên nhân cụ thể để tháo gỡ triệt để các vướng mắc.

Ngay sau buổi làm việc nay, tổ công tác của tỉnh sẽ làm việc với các địa phương, sở ngành để giải quyết trực tiếp từng nhóm dự án, thay vì chờ báo cáo định kỳ.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cách làm này không nhằm gây sức ép với doanh nghiệp mà thể hiện tinh thần chính quyền đồng hành, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đưa dự án từ giấy tờ ra thực địa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2026.

“Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp bằng việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đến chân công trình. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực và quyết tâm thực sự. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, nhà đầu tư không đáp ứng đủ năng lực”, ông Thanh nhấn mạnh.