Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo làm việc với Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Kiên Đài

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin về tình hình của xã Kiên Đài, bà Lâm Thị Hồng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Đài cho biết, xã có 2/3 diện tích tự nhiên nằm trên khu vực rừng núi. Dân số hiện tại của xã khoảng 9.400 người với 18 dân tộc cùng sinh sống, phần lớn là dân tộc Tày, Dao. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 40%. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025, xã sắp xếp, sáp nhập từ 22 thôn xuống còn 11 thôn. Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tất cả các nhiệm vụ trên địa bàn xã đều được đánh giá hoàn thành tốt.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay xã đang tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường, bước đầu triển khai chuỗi liên kết dưa chuột VietGAP, trồng cây dược liệu, chăn nuôi dê (đạt sản phẩm OCOP)…

Bà Lâm Thị Hồng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Đài phát biểu tại buổi làm việc.

Theo bà Lâm Thị Hồng Ngân, Kiên Đài là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với 37 di tích của các cơ quan Trung ương trên địa bàn xã; trong đó có di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn thôn Làng Khây 1. Hàng tháng, cán bộ và nhân dân xã đều thực hiện các chương trình dọn vệ sinh, tôn tạo, trồng cây, trồng hoa bảo vệ khuôn viên di tích.

Bà Lâm Thị Hồng Ngân mong muốn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ, kết nối với các cơ quan, đơn vị liên quan để đầu tư, tôn tạo các điểm di tích nằm trong quần thể di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại xã Kiên Đài; đồng thời quan tâm kết nối thêm các nguồn lực xã hội hóa để giúp địa phương tiếp tục triển khai xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, vận động các nguồn lực tài trợ để đầu tư xây dựng cầu dân sinh, giúp cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Kiên Đài; đồng thời chúc mừng những thành tựu của xã đã đạt được trong thời gian qua, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo, hiện nay MTTQ Việt Nam đã thực hiện sáp nhập các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về chung một mái nhà; với định hướng cốt lõi là đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và phương thức hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong triển khai các phong trào, MTTQ Việt Nam không chạy theo số lượng mà chú trọng đến nội dung để tạo ra sự thay đổi thực chất cho cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Kiên Đài.

Đánh giá cao việc xã Kiên Đài nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và vận hành công việc song song với phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo gợi mở, trong thời gian tới, xã cần đặt trọng tâm vào việc giữ gìn môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với đó tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh con người, cảnh đẹp cũng như các đặc sản địa phương qua mạng xã hội và nền tảng số.

Trân trọng công sức đóng góp của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế chung để tu bổ, tôn tạo và bảo vệ các di tích lịch sử về MTTQ Việt Nam trên phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo nhận quà lưu niệm từ Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Kiên Đài.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đề nghị, xã Kiên Đài cần lập một kế hoạch, đề án riêng có sự thống nhất giữa Cấp ủy và UBND xã, đặt mục tiêu rõ ràng theo lộ trình và có văn bản chính thức gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ đó Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ căn cứ văn bản để phối hợp với tỉnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các công trình an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Kiên Đài.