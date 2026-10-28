Phó Chủ tịch Bắc Ninh kiểm tra tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn thị sát tại tuyến đường trên địa bàn thôn Dầm Chúc, xã Yên Thế.

Sáng 28/10, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, đi thị sát, làm việc với các xã, phường Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Tam Tiến và Đồng Kỳ về tình hình triển khai Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030, 5 xã, phường được UBND thành phố phân bổ 772,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách, với tổng chiều dài các tuyến đăng ký thực hiện 764,18 km.

Riêng năm 2026, kinh phí hỗ trợ theo danh mục đăng ký ban đầu là hơn 230,1 tỷ đồng, tương ứng 230,62 km đường. Qua rà soát, chiều dài các tuyến dự kiến triển khai trong năm nay còn 183,72 km, với kinh phí hỗ trợ hơn 219,1 tỷ đồng. Các địa phương đang tập trung vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập dự án và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng nguồn vốn năm 2026 phân bổ cho 5 xã, phường thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 40,354 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026 là hơn 4,551 tỷ đồng. Đến ngày 25/10, các địa phương giải ngân hơn 2,926 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch. Trong đó, xã Tam Tiến đạt tỷ lệ giải ngân 91%, xã Yên Thế đạt 73,1%.

Sau khi trực tiếp thị sát các công trình giao thông tại xã Yên Thế và Xuân Lương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Tuấn yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, rà soát toàn diện nhu cầu đầu tư, nâng cấp đường giao thông tại các thôn, xóm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế. Quá trình thực hiện phải chú trọng chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Đối với những vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ và chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ kịp thời; tổ chức tập huấn nghiệp vụ khi cần thiết.

Ông Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng bảo vệ, phát triển rừng, thúc đẩy kinh tế rừng, góp phần ổn định đời sống người dân.