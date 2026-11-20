Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam Lê Quang Đồng cho biết, hiện Cơ quan có 35 nhân sự. Thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, Cơ quan đang triển khai bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ từ Cục Quản trị về Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Quang cảnh cuộc làm việc

Về cơ sở vật chất, Cơ quan hiện quản lý trụ sở tại số 54 - 56 Nguyễn Văn Trỗi (phường Cầu Kiệu). Được đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến nay, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc và công tác phục vụ. Trước thực trạng này, đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm, xem xét chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp trụ sở, đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Đối với phương tiện phục vụ công tác, hiện Cơ quan quản lý 38 xe ô tô các loại, trong đó 24 xe còn đủ điều kiện hoạt động, 14 xe đã hết niên hạn hoặc hết khấu hao, đủ điều kiện thanh lý. Để bảo đảm phương tiện phục vụ công tác, không làm gián đoạn hoạt động, Cơ quan đề xuất xem xét thanh lý trước 9 xe trong năm 2026, đồng thời trang bị mới hoặc điều chuyển 6 xe thay thế.

Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam Lê Quang Đồng báo cáo tại cuộc làm việc

Về công tác tài chính, Cơ quan đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước khu vực II và đang từng bước hoàn thiện các thủ tục phục vụ quản lý, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Song song đó, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kiện toàn nhân sự, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của Quốc hội tại khu vực miền Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà đề nghị Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đến từng cán bộ, nhân viên; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội Hà Thị Thanh phát biểu

Phó Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam Nguyễn Thị Thanh Lý phát biểu

Phó Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam Trần Anh Lâm phát biểu

Để tạo cơ sở cho hoạt động ổn định, hiệu quả, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi phục vụ và mối quan hệ công tác của Cơ quan đại diện. Đây là cơ sở quan trọng cho việc bố trí nhân sự, phân bổ kinh phí cũng như bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cơ quan đại diện cần chủ động rà soát, tham gia góp ý dự thảo quy định sát với thực tiễn, làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan.

Về cơ chế tài chính, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế ổn định, minh bạch, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ. Việc sửa đổi các quy định về thanh toán, quy chế chi tiêu nội bộ cũng cần hướng đến đơn giản hóa thủ tục, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc làm việc

Đối với trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc, cần rà soát tổng thể hiện trạng, đánh giá nhu cầu thực tế để xác định thứ tự ưu tiên trong sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư. Riêng việc đề xuất bổ sung phương tiện phải được cân nhắc trên cơ sở số lượng hiện có và yêu cầu công việc, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản hiện hữu, tránh đầu tư mới khi chưa cần thiết.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng lưu ý việc rà soát vị trí việc làm, đánh giá khối lượng công việc và xây dựng lộ trình tinh giản biên chế phải có căn cứ, tính đến đặc thù nhiệm vụ của Cơ quan đại diện, tránh thực hiện máy móc, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Cùng với đó, cần quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách, điều kiện làm việc và ghi nhận xứng đáng những đóng góp của đội ngũ cán bộ, người lao động.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà chụp ảnh lưu niệm cùng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình chuyển tiếp, nhất là về tài chính, tài sản, hợp đồng và trách nhiệm quản lý, bảo đảm hoạt động của Cơ quan đại diện được thông suốt, ổn định.

+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà đã trao quyết định bổ nhiệm: Phó Vụ trưởng kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam đối với ông Lê Quang Đồng; bổ nhiệm Phó Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam đối với ông Trần Anh Lâm, ông Giang Tấn Nhựt và bà Nguyễn Thị Thanh Lý.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà tặng hoa chúc mừng Phó Vụ trưởng kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam Lê Quang Đồng; các Phó Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam: Trần Anh Lâm, Giang Tấn Nhựt, Nguyễn Thị Thanh Lý