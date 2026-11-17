Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng David Smith

Cùng tham dự cuộc tiếp có: ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Võ Văn Hội; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Bích Ngọc; Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell…

Chào mừng Nghị sĩ David Smith - Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng đến thăm Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Mọi người dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Điều này đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương phát biểu tại cuộc tiếp

Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo không ngừng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương cho biết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua năm 2016, đánh dấu bước quan trọng thể chế hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Năm 2026, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sự phát triển đa dạng của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng David Smith phát biểu tại cuộc tiếp

Đáng chú ý, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) xác lập nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính khi đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…

“Những sửa đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức, cá nhân, phù hợp với hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo, và theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương cũng thông tin về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục và an sinh xã hội. Những ngày lễ quan trọng của các tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương.

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương mong muốn thời gian tới hai nước sẽ tăng cường hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, mà còn trong các lĩnh vực khác mà Ủy ban phụ trách, đặc biệt là văn hóa, giáo dục, y tế…

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng David Smith cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương và các ĐBQH đã dành thời gian tiếp, trao đổi. Đây là lần đầu tiên Nghị sĩ David Smith đến Việt Nam và ông hy vọng sẽ không phải là cuối cùng vì những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến đi này.

Qua trao đổi của Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương, Nghị sĩ David Smith cho rằng, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam có sự tương đồng với Chính phủ Anh, đó là tôn trọng sự đa dạng của các tôn giáo và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi người dân. Ông cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của các tôn giáo tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Năm 2025, Việt Nam và Vương quốc Anh đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Bên cạnh các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ… Nghị sĩ David Smith cũng mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác về văn hóa, giáo dục… như Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương đã đề xuất.