Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga
Chiều 3/11/2026, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức tiếp Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-va-doi-ngoai-quoc-hoi-tiep-dai-su-dac-menh-toan-quyen-lien-bang-nga-post1399606.html