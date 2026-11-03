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Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga

Chiều 3/11/2026, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức tiếp Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Báo Tin Tức TTXVN
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Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức tiếp Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Minh Đức tiếp Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-va-doi-ngoai-quoc-hoi-tiep-dai-su-dac-menh-toan-quyen-lien-bang-nga-post1399606.html