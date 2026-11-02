Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Vi phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao

Theo ông Kiều Đình Cảnh, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng 10/2026 đã được lực lượng QLTT Hà Nội đẩy mạnh. Toàn lực lượng đã thực hiện 534 vụ kiểm tra (tăng 25,4% so với tháng 9), trong đó các cuộc thanh tra đột xuất chiếm tỷ lệ áp đảo với 513 vụ (96,1%).

Kết quả, 475 vụ vi phạm đã bị xử lý. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, chuyển 12 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền phạt hành chính thu về đạt hơn 6,122 tỷ đồng (tăng 20,2%). Cùng với đó, lượng hàng hóa bị tịch thu có giá trị gần 810 triệu đồng, số lượng hàng hóa buộc phải tiêu hủy hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 2,593 tỷ đồng.

QLTT Hà Nội kiểm tra các kho hàng trên địa bàn

Phân tích chi tiết về các hành vi vi phạm, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội chỉ rõ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề nhức nhối nhất với 232 trường hợp bị phát hiện. Tiếp đó là 111 vụ kinh doanh hàng nhập lậu và 40 vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Các mặt hàng bị làm giả, làm nhái chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm, bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em, hàng thời trang và trang sức.

Nhận diện rủi ro từ các bưu cục, mạng xã hội

Bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tăng vọt. Đây cũng là "thời điểm vàng" để các đối tượng tung hàng giả, hàng lậu ra thị trường. Lực lượng QLTT Hà Nội đã khoanh vùng giám sát chặt chẽ các điểm nóng tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa, đầu mối phân phối như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân và chợ Xốm.

Tuy nhiên, mặt trận phức tạp nhất hiện nay lại nằm ở môi trường thương mại điện tử. Các đợt "siêu sale" ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ Tết sắp tới được dự báo sẽ kéo theo nguy cơ bùng phát vi phạm về quảng cáo sai sự thật, lợi dụng khuyến mại để tuồn hàng lậu, hàng không rõ xuất xứ.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội

Ông Cảnh nhìn nhận, việc các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, không có kho hàng cố định hoặc xé lẻ hàng hóa tại nhiều địa điểm, kết hợp với hoạt động giao nhận qua bưu cục, chuyển phát nhanh đã gây ra khó khăn cho công tác truy vết và xử lý vi phạm.

Chặn đứng hành vi đầu cơ, găm hàng

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm chế biến sẵn sẽ tăng mạnh. Kết quả kiểm tra tháng 10 cho thấy, nguy cơ vi phạm về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia và điều kiện bảo quản tại các cơ sở nhỏ lẻ, kho phân phối vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Nhằm đối phó với những biến động cuối năm, QLTT Hà Nội không chỉ dừng ở việc bám sát chất lượng hàng hóa mà còn theo dõi sát sao diễn biến cung cầu, giá cả. Mục tiêu trọng tâm là chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trước tác động của chi phí vận chuyển hay nhu cầu tiêu dùng.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát diện rộng, quét mạnh các vi phạm trên môi trường Internet. Đồng thời, lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương dẹp bỏ các tụ điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, cũng như siết chặt giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Tính chung trong 10 tháng năm 2026, lực lượng QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 4.791 vụ việc, xử lý 4.201 vụ, qua đó thu nộp ngân sách Nhà nước 78,67 tỷ đồng, góp phần làm minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Thủ đô.