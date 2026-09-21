Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Ngọc Hùng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Bình

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Bình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 456 -QĐ/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, đồng chí Bùi Ngọc Hùng thôi giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định tại hội nghị.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình Bùi Ngọc Hùng. Đồng thời, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Bình được kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo chủ chốt để cùng tập thể địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình - Bùi Ngọc Hùng.

Nhấn mạnh Yên Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, nhưng cũng đang đứng trước nhiều nhiệm vụ mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị đồng chí Bùi Ngọc Hùng trên cương vị mới cần nhanh chóng nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xác định đúng những vấn đề trọng tâm, điểm nghẽn cần tập trung giải quyết. Đồng thời, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cần tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương; quan tâm các nhiệm vụ về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiệu quả công việc phải được đo bằng tiến độ, kết quả và những chuyển biến cụ thể ở cơ sở; việc thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết dứt điểm, vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị Ban Chấp hành, chính quyền và các đoàn thể xã Yên Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phối hợp, chia sẻ, tạo điều kiện để đồng chí Bùi Ngọc Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc và cùng tập thể lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình - Bùi Ngọc Hùng.

Lãnh đạo xã Yên Bình chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Ngọc Hùng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền xã Yên Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều 21/9, HĐND xã Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, biên chế và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND xã Yên Bình thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định. HĐND xã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Duy Khiêm - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã, do được phân công nhận nhiệm vụ mới tại Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trên cơ sở nhân sự được giới thiệu, HĐND xã Yên Bình tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND xã Yên Bình, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp đó, HĐND xã đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Vũ Thị Lý - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bên cạnh công tác cán bộ, HĐND xã Yên Bình thảo luận, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nội quy kỳ họp HĐND xã Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan khối chính quyền xã năm 2026; phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2025; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Hùng - tân Chủ tịch UBND xã.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Lý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Thường trực HĐND xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử; đồng thời tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua.

Đối với UBND xã, Thường trực HĐND xã yêu cầu nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết, ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế khối chính quyền năm 2026; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm. Qua đó, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.