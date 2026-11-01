Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhận đỡ đầu hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Lâm Hùng ở tỉnh Hưng Yên và em Giàng Thị Như Thuận ở tỉnh Điện Biên.

Tại Hưng Yên, em Nguyễn Lâm Hùng, sinh năm 2011, trú tại thôn Hiến Nạp, xã Hưng Hà, hiện học lớp 10 Trường THPT Bắc Duyên Hà. Bố em qua đời do tai nạn lao động, mẹ không còn ở cùng. Hùng hiện sống với bà nội bị động kinh, tai biến nặng và không có nguồn thu nhập.

Được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đại diện Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Nguyễn Lâm Hùng

Chiều 23/10/2026, được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Hùng. Số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng, dành cho thời gian từ tháng 10/2026 đến hết năm 2027.

Theo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, em Hùng sẽ được hỗ trợ đến khi tốt nghiệp lớp 12, đồng thời có định hướng tiếp tục hỗ trợ khi em học đại học.

Tại Điện Biên, em Giàng Thị Như Thuận, sinh ngày 4/1/2016, ở bản Sen Thượng, xã Sín Thầu, cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố em mất do tai nạn năm 2018; mẹ tái hôn, sinh sống ở tỉnh khác. Em hiện ở cùng ông bà nội tuổi cao, sức yếu, trong đó ông nội mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước hoàn cảnh của Thuận, đồng chí Nguyễn Hải Trâm đã nhận đỡ đầu em thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hội LHPN tỉnh Điện Biên và gia đình em đã gửi lời cảm ơn tới Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội và đồng chí Nguyễn Hải Trâm về sự quan tâm, sẻ chia dành cho em.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Giàng Thị Như Thuận

Theo Hội LHPN tỉnh Điện Biên, nghĩa cử này đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho Thuận và gia đình, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tới cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nhận đỡ đầu hai em hưởng ứng Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 4/9/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Nghị quyết phát động mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031, nhận hỗ trợ, đỡ đầu ít nhất một trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng hoặc thông qua các hình thức trợ giúp thiết thực khác, trong thời gian ít nhất 5 năm.

Với thông điệp “Một cam kết bền bỉ – một điểm tựa yêu thương – một tương lai được vun đắp”, chương trình hướng tới sự đồng hành lâu dài, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo cả về vật chất và tinh thần.