Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng hội đàm với Phó Chánh án TANDTC Trung Quốc

Tham dự hội đàm, về phía Trung Quốc có Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông Trương Hải Ba cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phó Chánh án Mao Trọng Hoa nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam tham dự Diễn đàn, nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có chung tầm nhìn chiến lược về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cảm ơn lãnh đạo TANDTC Trung Quốc và Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông đã đón tiếp Đoàn chu đáo, trọng thị; đồng thời đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn, tạo cơ hội trao đổi về vai trò của tư pháp trong thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng - Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh và Phó Chánh án TANDTC Trung Quốc Mao Trọng Hoa

Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác thực tiễn. Hai nước cũng tích cực tham gia các diễn đàn tư pháp khu vực, trong đó có Hội nghị Chánh án các nước châu Á – Thái Bình Dương và Diễn đàn tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư do TANDTC Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng.

Bên cạnh hợp tác cấp Trung ương, quan hệ giữa các Tòa án địa phương hai nước ngày càng phát triển, tiếp nối kết quả Hội nghị Chánh án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất tại Nam Ninh và lần thứ hai tại Quảng Ninh năm 2025.

Việc các Tòa án địa phương Việt Nam tham dự Diễn đàn lần này góp phần mở rộng kênh hợp tác, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả xét xử và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Quang cảnh hội đàm.

Trao đổi về cải cách tư pháp, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đánh giá cao sáng kiến của TANDTC Trung Quốc về thí điểm thành lập Trung tâm Hòa giải liên hợp tranh chấp dân sự, thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Phó Chánh án đề xuất trước mắt, Tòa án các địa phương khu vực biên giới tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau; trên cơ sở thực tiễn, từng bước hoàn thiện và mở rộng các hình thức hợp tác phù hợp.

Phó Chánh án Mao Trọng Hoa bày tỏ đồng tình, nhấn mạnh Trung tâm Hòa giải liên hợp sẽ là cầu nối quan trọng, góp phần giải quyết nhanh chóng, thấu đáo các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại biên giới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Trung Quốc ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.