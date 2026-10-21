Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm: Tập trung bố trí Thẩm phán phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại trụ sở TANDTC với 12 điểm cầu TAND các tỉnh, thành phố liên quan.

Tham dự tại điểm cầu TANDTC có lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Giám đốc, kiểm tra III, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND TP Hà Nội và TAND khu vực 2 – TP Hà Nội. Tại các điểm cầu địa phương có đồng chí Chánh án, Phó Chánh án tỉnh, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức – Cán bộ báo cáo khái quát tình hình triển khai kết luận của Chánh án TANDTC về việc bố trí Thẩm phán giải quyết các vụ việc phá sản và những nội dung liên quan.

Lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thụ lý, giải quyết các vụ việc, đồng thời thảo luận, đề xuất phương án biệt phái Thẩm phán phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đại diện Vụ Giám đốc, kiểm tra III cũng thông tin về tiến độ giải quyết các vụ việc cần sự phối hợp giữa các đơn vị và những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm chia sẻ với những khó khăn chung của hệ thống Tòa án trong bối cảnh biên chế giảm, trong khi khối lượng và tính chất công việc tăng hơn 200% ở tất cả các lĩnh vực án thụ lý. Đây là áp lực lớn đối với Tòa án các cấp, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp

Đối với các vụ việc phá sản liên quan đến Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đang được Tòa án các địa phương thụ lý, giải quyết, Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố và TAND khu vực.

Trên cơ sở các phương án đã được thảo luận, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí những Thẩm phán có kinh nghiệm, chuyên môn trong giải quyết vụ việc phá sản, kinh doanh thương mại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xử lý các vụ việc.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Phó Chánh án giao Vụ Giám đốc, kiểm tra III làm đầu mối theo dõi tiến độ, kết quả triển khai giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan; đồng thời yêu cầu 03 Chánh án TAND khu vực được giao nhiệm vụ định kỳ báo cáo Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố và TANDTC về tình hình thực hiện. Qua đó, các đơn vị có thể kịp thời cập nhật thông tin, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết.

Các nội dung thống nhất tại cuộc họp sẽ được báo cáo đồng chí Chánh án TANDTC xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với phương án bố trí, biệt phái Thẩm phán cụ thể.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời cho biết sẽ sớm có phản hồi để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các Tòa án tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm; tập trung rà soát, đánh giá và bố trí Thẩm phán phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Việc phân công cần căn cứ vào năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng giải quyết công việc của từng Thẩm phán, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc được giao.