Phổ cập thương mại điện tử, mở đường cho đặc sản đến người tiêu dùng

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc xung quanh chủ đề trên.

Được biết Tiktok đang triển khai chương trình CSR Day 2026 với trọng tâm là sáng kiến "Hàng Việt vươn mình 2026", trong đó có hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc miền núi đưa hàng nông đặc sản lên sàn thương mại điện tử. Bà có thể cho biết kết quả nổi bật đến nay đã đạt được ra sao?

Đến nay, sáng kiến “Hàng Việt vươn mình” đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực trong việc đưa sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời xây dựng năng lực thương mại điện tử cho các địa phương.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop.

Một trong những kết quả nổi bật là mô hình “Mỗi tỉnh một shop” (One Province, One Shop), được triển khai cùng Viettel Post. Trong năm 2026, TikTok Shop đã phối hợp với các địa phương triển khai 6 gian hàng cấp tỉnh tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, đưa các sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản địa phương lên một không gian thương mại số chung.

Các chương trình bán hàng thử nghiệm đã tạo ra những kết quả thương mại cụ thể: Vĩnh Long tiêu thụ 13 tấn bưởi da xanh và 2.500 chậu cúc; Điện Biên tiêu thụ hơn 43 tấn khoai lang Thanh An và 58 tấn dứa Pu Lau; Lai Châu tiêu thụ 3,4 tấn lê xanh. Những kết quả này cho thấy thương mại điện tử có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm địa phương, kết nối trực tiếp nguồn cung tại địa phương với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Đồng thời, TikTok Shop đồng hành cùng Cục Thương Mại Điện Tử, Bộ Công Thương triển khai mô hình "Xã Thương mại điện tử” xuống cấp cơ sở. Từ khi chính thức ra mắt vào tháng 5/2026, chương trình đã bắt đầu triển khai thí điểm tại 5 địa điểm, gồm Phượng Dực, Bát Tràng (Hà Nội), Chợ Lách (Vĩnh Long), Bình Lư và Than Uyên (Lai Châu). Thay vì chỉ hỗ trợ bán hàng trong từng chiến dịch, mô hình tập trung đào tạo kỹ năng chuyên sâu và tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá riêng cho từng chính quyền địa phương và cộng đồng nhà bán, giúp địa phương từng bước hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử của riêng mình.

Một ví dụ cụ thể là Phượng Dực vươn mình, nơi chương trình đã hình thành cộng đồng 68 thành viên, gồm 67 nhà bán hàng và 1 nhà tiếp thị liên kết. Trong giai đoạn triển khai, nhóm nhà bán hàng ghi nhận mức tăng trưởng liên tiếp qua từng tháng: doanh thu tăng 74,74% và đơn hàng tăng 94,96% chỉ trong vòng 3 tháng triển khai.

Thông qua các mô hình trên, “Hàng Việt vươn mình” đang từng bước chuyển từ hoạt động quảng bá sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hạ tầng thương mại số cho địa phương – nơi sản phẩm Việt, câu chuyện văn hóa, người bán, creator và người tiêu dùng được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là nền tảng để TikTok Shop tiếp tục mở rộng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương tiếp cận thị trường số một cách bền vững hơn.

Gần đây, chương trình “Một triệu trái sầu, thúc đẩy tiêu thụ sầu riêng cho bà con nông dân” đang mang lại kết quả như thế nào, thưa bà?

Trong khuôn khổ chương trình, TikTok Shop đã đồng hành cùng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk, phối hợp với chính quyền xã Krông Năng (Đắk Lắk) và nhà bán hàng Foodmap tổ chức chuỗi livestream ngay tại không gian lễ hội, đưa các sản phẩm sầu riêng địa phương như Sầu Thái Dona và Ri6 đến người tiêu dùng trên toàn quốc. Riêng chuỗi livestream tại lễ hội đã ghi nhận hơn 5.000 đơn hàng, tương đương khoảng 24 tấn sầu riêng (khoảng 10.000 trái). Bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Năng, cũng trực tiếp tham gia một phiên livestream để giới thiệu đặc sản của địa phương.

Một phiên livestream để giới thiệu bán sầu riêng.

Tiếp nối lễ hội, TikTok Shop, Foodmap cùng các nhà sáng tạo nội dung đã về thăm vườn sầu riêng tại xã Krông Năng và tổ chức livestream trực tiếp tại vườn (farm tour), giúp người tiêu dùng chứng kiến tận nơi quy trình canh tác và thu hoạch. Chuỗi hoạt động này mang về thêm hơn 1.600 đơn hàng, trong đó gần 1.180 đơn sầu riêng, cùng các nông sản OCOP địa phương khác như mắc ca và cà phê.

Kết quả theo từng giai đoạn dự án Một triệu trái Sầu đã đạt được từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tiêu thụ sầu riêng trên sàn TikTok Shop đạt 26,496 đơn, ước tính 63.000 trái, khoảng 126 tấn sầu riêng. Sản lượng tiêu thụ tăng 52,7% so với cùng kì 2025.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, TikTok Shop kết hợp cùng với đối tác VinNC và các nhà sáng tạo nội dung tổ chức gần 50 phiên LIVE "Đại tiệc trái cây". Mỗi phiên tiêu thụ 300 - 500kg sầu riêng nguyên trái.

Từ thực tế triển khai, từ phía là doanh nghiệp nền tảng, đơn vị có lưu ý gì tới bà con, nhất là với đồng bào dân tộc khi tham gia sàn thương mại điện tử, nhất là khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026?

Từ thực tế triển khai các chương trình hỗ trợ địa phương và nhà bán hàng, việc tham gia thương mại điện tử không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên nền tảng. Nhà bán hàng cần nâng cao kỹ năng vận hành, chủ động tìm hiểu và tuân thủ các quy định của nền tảng cũng như quy định pháp luật.

Trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, TikTok Shop đang vận hành nền tảng theo quy định mới, triển khai các hoạt động hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng, giúp các hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương xây dựng năng lực thương mại điện tử và tiếp cận thị trường số bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn bà!