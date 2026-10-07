Phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Khung hình nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10-2026. Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trong tháng 10-2026 được đăng tải tại địa chỉ: https://tinyurl.com/ngaychuyendoiso2026. Đồng thời, đưa bộ nhận diện vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 của cơ quan, địa phương.

Các cơ quan, địa phương khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10-2026.