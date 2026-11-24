Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi xác định việc rà soát phải bao quát cả trẻ thường trú, tạm trú, trẻ di cư theo cha mẹ và trẻ chưa có giấy tờ tùy thân. Ban soạn thảo cho biết không đặt thêm điều kiện, thủ tục riêng đối với những trường hợp này.

Không bỏ sót trẻ di cư, trẻ chưa có giấy tờ trong phổ cập mầm non

Góp ý dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị làm rõ việc xác định đối tượng trẻ em trong độ tuổi phổ cập, trong đó có trẻ thường trú, tạm trú, trẻ di cư theo cha mẹ do lao động thời vụ hoặc di cư tự do; trẻ chưa có giấy tờ tùy thân; trẻ học sớm, học muộn so với độ tuổi, học lớp ghép và trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được cấp phép hoạt động.

Giải trình ý kiến này, Ban soạn thảo cho biết giữ nguyên nguyên tắc xác định đối tượng, đồng thời chỉnh lý khoản 1 Điều 3 theo hướng làm rõ nhóm trẻ thuộc diện phổ cập. Theo đó, trẻ em 3 và 4 tuổi thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP; trẻ 5 tuổi thuộc đối tượng phổ cập theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP. Dự thảo cũng làm rõ cách tính tuổi và chương trình giáo dục mầm non tương ứng với từng độ tuổi.

Việc điều tra, thống kê không chỉ căn cứ vào danh sách trẻ có đăng ký thường trú. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát trẻ em trong độ tuổi phổ cập thực tế sinh sống trên địa bàn, cập nhật các trường hợp chuyển đến, chuyển đi hoặc qua đời để phục vụ thống kê, đánh giá kết quả phổ cập.

Với trẻ di cư theo cha mẹ, trẻ tạm trú, việc rà soát căn cứ tình trạng thực tế sinh sống tại địa phương và các quy định liên quan về cư trú, hộ tịch, quản lý dân cư. Trường hợp trẻ chưa có giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin định danh cá nhân, việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Thông tư không đặt ra quy trình hay yêu cầu giấy tờ riêng đối với những trường hợp này.

Học sinh Trường Mầm non Hợp Thịnh số 1, tỉnh Bắc Ninh.

Đối với trẻ học sớm, học muộn hoặc học lớp ghép, việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự phát triển vẫn phải tuân thủ Chương trình giáo dục mầm non và quy định chuyên môn hiện hành. Cách tổ chức lớp học không làm thay đổi độ tuổi và đối tượng phổ cập được xác định theo quy định.

Một vấn đề khác được đặt ra là việc thống kê trẻ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được cấp phép hoạt động. Ban soạn thảo cho rằng việc quản lý, kiểm tra điều kiện và xử lý hoạt động của các cơ sở này đã được điều chỉnh bởi quy định pháp luật hiện hành, do đó không bổ sung quy định riêng trong Thông tư. Việc xác định kết quả huy động trẻ và hoàn thành chương trình phải bảo đảm đúng quy định.

Xã mới sau sáp nhập phải được đánh giá lại

Liên quan đến việc công nhận kết quả phổ cập đối với đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, Ban soạn thảo không bổ sung quy định riêng. Theo giải trình, việc điều tra, thống kê, đánh giá và công nhận đạt chuẩn phải thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã hiện hành, căn cứ số trẻ thực tế sinh sống trên địa bàn và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại hai nghị định nêu trên.

Như vậy, kết quả công nhận của các xã trước khi sắp xếp chỉ là thông tin để theo dõi, đối chiếu và kế thừa hồ sơ, dữ liệu; không mặc nhiên thay thế việc đánh giá, xác định kết quả phổ cập của xã mới.

Với những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, việc xác định địa bàn và áp dụng tiêu chuẩn, tỷ lệ huy động tương ứng thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và các nghị định liên quan. Thông tư không đặt ra tiêu chí phân định địa bàn hoặc tỷ lệ huy động khác với quy định hiện hành.

Tại góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, địa phương đề nghị bổ sung hướng dẫn thống kê trẻ chưa có giấy khai sinh, mã định danh cá nhân, đặc biệt là trẻ theo cha mẹ di cư, đi làm ăn xa; trẻ em là người nước ngoài hoặc có cha, mẹ là người nước ngoài đang học tại các trường mầm non ở một số xã biên giới.

Xã mới sau sáp nhập phải rà soát lại kết quả phổ cập giáo dục.

Tuy nhiên, Ban soạn thảo không tiếp thu đề xuất này. Lý do được đưa ra là việc xác định đối tượng phổ cập đã được quy định trong Luật Giáo dục, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP và Nghị định số 353/2026/NĐ-CP. Trẻ thuộc độ tuổi phổ cập là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam được rà soát, thống kê theo quy định; việc xác định quốc tịch, đăng ký khai sinh, mã định danh và thông tin cư trú thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành.

Đối với trẻ chưa có giấy khai sinh, mã định danh cá nhân hoặc có yếu tố nước ngoài, địa phương cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác định, cập nhật thông tin. Các địa phương không được tự đặt thêm điều kiện, thủ tục hoặc giấy tờ riêng phục vụ công tác phổ cập.

Ban soạn thảo nhấn mạnh, hướng dẫn thủ tục hộ tịch, xác định quốc tịch và quản lý cư trú không thuộc phạm vi nhiệm vụ của Thông tư. Việc quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu phổ cập trên môi trường số sẽ thực hiện theo các quy định chuyên ngành tương ứng.