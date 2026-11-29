Đưa kỹ năng số về từng khu dân cư

Cuối giờ chiều tại nhà văn hóa tổ dân phố Bo Chợ, bà Nguyễn Thị Hà chăm chú theo dõi đoàn viên thanh niên hướng dẫn thao tác trên điện thoại thông minh. Từ cách tìm thông tin, đọc báo đến tra cứu thủ tục trực tuyến, từng bước đều được chỉ dẫn chậm rãi để bà tự thực hành.

Đoàn viên thanh niên phường Bố Hạ hướng dẫn người dân sử dụng kỹ năng số.

Với người trẻ, những thao tác này khá quen thuộc, nhưng với người lớn tuổi ít tiếp xúc công nghệ, đó là cả quá trình làm quen. Sau vài buổi hướng dẫn, bà Hà dần mạnh dạn hơn khi tự mở tin tức, tra cứu thông tin và làm quen với các tiện ích số cơ bản.

Câu chuyện của bà Hà phản ánh thực tế phổ biến ở cơ sở khi người dân bước vào môi trường số. Chưa biết tìm thông tin trên mạng, bà con dễ bỏ lỡ chính sách hỗ trợ, lúng túng trước thủ tục hành chính hoặc chậm tiếp cận kiến thức sản xuất, trong khi nhiều dịch vụ công và giao dịch có tỷ lệ số hoá ngày càng cao. Nếu thiếu kỹ năng dùng thiết bị và khó phân biệt nguồn tin chính thống, người dân sẽ gặp nhiều bất lợi trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ thực tế ấy, phường Bố Hạ đã triển khai các giải pháp đưa công nghệ đến gần dân, bắt đầu từ nơi sinh hoạt và việc làm thường ngày. Hiện 100% tổ dân phố được trang bị máy tính, máy in, tivi và internet tốc độ cao (tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng), phục vụ sinh hoạt chi bộ, hội họp và hướng dẫn bà con dùng tiện ích số. Ở tổ dân phố Hòa Bình, chi bộ phân công đảng viên trẻ phụ trách thiết bị, hỗ trợ đảng viên lớn tuổi khai thác tài liệu điện tử, tạo thêm lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân.

Song song với hạ tầng, phường duy trì 15 tổ công nghệ số cộng đồng với 182 thành viên trực tiếp cầm tay chỉ việc dùng dịch vụ công trực tuyến. Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa nhờ sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường và các trường học. Chiến dịch “Tuổi trẻ học đường Bố Hạ đồng hành cùng gia đình chuyển đổi số” phát huy vai trò của học sinh, đoàn viên hỗ trợ người thân làm quen công nghệ, cùng phiếu nhiệm vụ công dân số gia đình hướng dẫn cài VNeID, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bố Hạ kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác tuyên truyền được duy trì qua cổng thông tin điện tử, fanpage và hệ thống truyền thanh ở 15 tổ dân phố. Phường xây dựng nội dung tuyên truyền trên các kênh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền công tác chuyển đổi số; chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của thành phố đến với người dân; những giải pháp, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả...

Y tế số và an sinh xã hội ghi nhận chuyển biến rõ nét. Phường đã phối hợp Công an, Trạm Y tế và tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn dùng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, cập nhật dữ liệu căn cước cho 27.043/27.555 nhân khẩu (đạt 98,16%). Địa phương khám sàng lọc miễn phí định kỳ theo Nghị quyết số 72-NQ/TW cho 24.369 người (đạt 88,43%), nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 99%. Từ Sổ sức khỏe điện tử, bà con thuận tiện theo dõi lịch sử khám chữa bệnh. Phường cũng chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công qua tài khoản cho 3.479 lượt người và trợ cấp bảo trợ xã hội đạt 24.426 lượt/năm, giúp nhận tiền nhanh gọn, giảm thời gian đi lại.

Tuy nhiên, quá trình thay đổi thói quen số ở cơ sở vẫn gặp không ít trở ngại. Một số người cao tuổi còn e ngại, sợ thao tác nhầm hoặc gặp rủi ro khi giao dịch trực tuyến; nhiều lao động trẻ đi làm xa, làm theo ca khó dự buổi hướng dẫn tập trung, trong khi thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đều kiêm nhiệm. Thực tế này đòi hỏi lực lượng hỗ trợ phải kiên trì, linh hoạt về thời gian và cách hướng dẫn.

Theo rà soát sơ bộ năm 2026, phường Bố Hạ còn 68 hộ nghèo (chiếm 0,891%) và 208 hộ cận nghèo (chiếm 2,726%). Theo ông Nguyễn Đức Dương, Chủ tịch UBND phường, địa phương coi giảm nghèo về thông tin là bước đi nền tảng trong chiến lược giảm nghèo bền vững. Trong bối cảnh thủ tục hành chính, dịch vụ công và hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng dịch chuyển lên không gian số, trang bị kỹ năng số giúp người dân tự tin nắm bắt chính sách, mở rộng cơ hội sinh kế và nâng cao năng lực tự chủ. Với nhóm cao tuổi và các hộ còn nhiều khó khăn, phường duy trì cách làm bền bỉ, cầm tay chỉ việc theo từng đối tượng để thu hẹp khoảng cách số một cách thực chất.

Từ kỹ năng số đến cơ hội sinh kế

Không dừng ở tiếp cận thông tin và dịch vụ công, kỹ năng số mở ra cách làm ăn mới ở phường Bố Hạ. Nhiều hộ chủ động lên mạng học tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tìm nguồn vốn, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghề sản xuất cây giống lâm nghiệp tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người dân ở phường Bố Hạ.

Năm 2020, thấy người trồng rừng thường phải đi xa mua cây giống chất lượng, anh Nguyễn Xuân Dũng ở tổ dân phố Gia Lâm tìm hiểu nghề ươm cây giống lâm nghiệp. Anh tra cứu kỹ thuật trên mạng, kết hợp tham quan mô hình hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm, mở rộng diện tích ươm keo lai, bạch đàn. Hiện gia đình anh có hơn 1 ha vườn ươm, cung ứng bình quân khoảng 1 triệu cây/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, giúp người trồng rừng tiết kiệm chi phí và thời gian.

Theo ông Nguyễn Văn Hảo, Trưởng Phòng Kinh tế phường Bố Hạ, sản xuất, kinh doanh cây giống là thế mạnh địa phương nhiều năm nay. Năm 2026, toàn phường có 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống (trong đó có 5 doanh nghiệp), sản lượng ước đạt 20 triệu cây các loại, cung ứng cho trồng rừng tại chỗ và các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên... Nhờ vậy, nghề ươm cây giống mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình.

Ở nhóm kinh doanh nhỏ lẻ, công nghệ số cũng mang lại cách tiếp thị hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Hòa ở tổ dân phố Bình Minh làm xúc xích, giò chả thủ công. Trước đây, chị chủ yếu bán cho khách quen trong khu vực. Gần đây, chị học cách dùng trí tuệ nhân tạo (AI) viết bài giới thiệu, thiết kế hình ảnh bắt mắt đăng bán trên mạng xã hội. Nhờ trình bày sinh động, sản phẩm tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới mà không tốn nhiều chi phí quảng cáo.

Chuyển đổi số trong kinh doanh còn thể hiện qua công tác quản lý và thanh toán. Phường Bố Hạ hiện có 1.479 hộ đăng ký kinh doanh; các doanh nghiệp, hợp tác xã đã khai, nộp thuế điện tử và dùng hóa đơn điện tử. Tại chợ Bố Hạ và các tuyến phố, 100% hộ kinh doanh, tiểu thương trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, giúp mua bán thuận tiện, minh bạch.

Cùng với thanh toán số, thương mại điện tử đang mở rộng đầu ra cho nông sản, đặc sản của phường Bố Hạ. Dầu gấc của Hợp tác xã Tâm Việt Dũng và bột hòa tan cà gai leo của Hợp tác xã Hằng Anh sau khi đạt chuẩn OCOP 3 sao đã lên sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm vươn tới người tiêu dùng nhiều địa phương. Trên môi trường kinh doanh số, các hợp tác xã xác định giữ vững uy tín bằng chất lượng sản phẩm, mẫu mã, nguồn gốc rõ ràng và năng lực cung ứng ổn định.

Thời gian tới, phường Bố Hạ chú trọng giải pháp phù hợp từng nhóm dân cư nhằm thu hẹp khoảng cách số. Với người cao tuổi và nhóm yếu thế, lực lượng đoàn viên, thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn theo nhóm nhỏ tại nhà văn hóa hoặc hỗ trợ tại nhà, kết hợp mở khung giờ tối, cuối tuần cho lao động làm ca, đi làm xa. Địa phương cũng tiếp tục cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân khẩu còn lại, hướng dẫn tra cứu thông tin khám chữa bệnh và cảnh giác trước lừa đảo trên mạng, tạo nền tảng vững chắc trước khi bước sang các giải pháp phát triển kinh tế số.

Ở lĩnh vực kinh tế, địa phương hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã chuẩn hóa bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, giữ chất lượng sản phẩm OCOP khi bán qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Khi các thao tác số trở nên gần gũi hơn, người dân có thêm cách thức để tiếp cận thông tin, kết nối thị trường và chủ động hơn trong đời sống, kinh tế.