Đại diện Viettel Tuyên Quang hướng dẫn công chức xã Mậu Duệ và cán bộ thôn sử dụng hệ sinh thái Viettel Tammi.

Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ

Điện thoại thông minh không chỉ để liên lạc mà còn là công cụ học tập, hỗ trợ công việc và kinh doanh. Với ChatGPT, Meta AI và các nền tảng AI, người dùng có thể tra cứu, dịch thuật, soạn thảo, quảng bá sản phẩm, tìm giải pháp cho công việc và cuộc sống. Hiệu quả sử dụng phụ thuộc vào khả năng lựa chọn công cụ và cách đặt câu hỏi phù hợp.

AI đang từng bước thay đổi phương thức lao động, sản xuất và tiếp nhận thông tin. Người biết khai thác công nghệ có lợi thế trong xử lý công việc, tiếp cận tri thức và phát triển kinh doanh. Ngược lại, thiếu kỹ năng, không chủ động cập nhật kiến thức sẽ khó thích ứng khi ngày càng nhiều hoạt động được chuyển lên môi trường số. Khoảng cách số vì thế không chỉ nằm ở điều kiện tiếp cận mà còn ở năng lực làm chủ công nghệ.

Yêu cầu này được đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phong trào “Bình dân học vụ số” theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã góp phần đưa tri thức số đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết: “Phổ cập kỹ năng số cần được triển khai theo hướng thiết thực, không dừng ở hướng dẫn thao tác trên các ứng dụng mà cần chú trọng trang bị cho người dân khả năng lựa chọn, khai thác công cụ, đánh giá, kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người sử dụng hiểu và làm chủ nó”.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 1.929 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 10.265 thành viên, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Công nghệ mở rộng cơ hội phát triển

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể sử dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Vì vậy, phổ cập kỹ năng số cần gắn với điều kiện và yêu cầu cụ thể của từng địa bàn.

Tại thôn Pờ Chừ Lủng, xã Mậu Duệ, việc Viettel đầu tư trạm phát sóng 4G đã khắc phục tình trạng lõm sóng, cải thiện chất lượng kết nối 4G. Với 130 hộ dân, 100% là đồng bào Mông, sinh sống trên địa bàn trải dài gần 10 km, hệ thống sóng di động ổn định đã tạo thuận lợi cho Trưởng thôn Lù Mí Dình nhanh chóng hơn trong việc thông báo lịch họp thôn, huy động người dân tham gia sửa đường; chuyển tải kịp thời thông tin của xã đến từng hộ. Nhờ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ công tác điều hành cộng đồng, giảm thời gian phải đến tận nơi truyền đạt trực tiếp, nâng cao hiệu quả phối hợp, triển khai công việc ở cơ sở.

Từ hạ tầng kết nối, công nghệ đã mở hướng phát triển kinh tế, tạo thêm kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Cuối tháng 9/2026, xã Nhữ Khê đã khai mạc Chợ chuyển đổi số (4.0) tại thôn An Phú, kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream, bán hàng trực tuyến với thanh toán không dùng tiền mặt. Tại chương trình, 15 sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đã được giới thiệu trên môi trường số, giúp người tiêu dùng tương tác, tìm hiểu và đăng ký mua hàng.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê, cho biết: “Xã xác định chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể thụ hưởng, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, người dân cần được trang bị kiến thức nhận diện thông tin sai lệch, phòng tránh lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân để sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Chuyển đổi số không phải cuộc chạy đua cài đặt ứng dụng hay sử dụng công nghệ mới nhất, mà là quá trình nâng cao năng lực con người, đổi mới cách làm và mở rộng cơ hội phát triển. Khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng trách nhiệm tới từng cấp, ngành và người dân biết vận dụng tri thức số vào cuộc sống, công nghệ mới thực sự tạo ra giá trị bền vững. Năng lực số chính là chìa khóa để mỗi người thích ứng với thời đại, không bị bỏ lại phía sau.