Phổ cập giáo dục mầm non: Hà Nội đặt mục tiêu 2028

Hà Nội đang triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028. Theo lộ trình của Thành phố, ngay trong năm 2027 phải có ít nhất 92 xã, phường đạt chuẩn.

Phổ cập giáo dục mầm non: Những việc cần làm

Sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 20/4/2026 về thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ giai đoạn 2026–2030.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; đồng thời rà soát, quản lý chặt số lượng trẻ trong độ tuổi, bảo đảm huy động tối đa trẻ em mẫu giáo đến lớp.

Hà Nội triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Củng cố mạng lưới, nâng chất lượng phổ cập

Để đạt mục tiêu hoàn thành phổ cập vào năm 2028, Hà Nội tiếp tục yêu cầu củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất.

Các địa phương cũng phải tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và chế độ thông tin, báo cáo.

Theo lộ trình, năm 2027 Hà Nội phải có ít nhất 92 xã, phường đạt chuẩn, trước khi hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi trên toàn Thành phố vào năm 2028.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 277/2025/NĐ-CP và Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND Thành phố. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết mục tiêu này nhằm bảo đảm trẻ em mầm non được tiếp cận chăm sóc, giáo dục công bằng và có chất lượng.