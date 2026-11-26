Giữa những cung đường quanh co của cao nguyên đá Đồng Văn, Phố Cáo Hà Giang gây ấn tượng với những ngôi nhà trình tường vàng đất, hàng rào đá mộc mạc và phiên chợ vùng cao đầy sắc màu. Không quá náo nhiệt, Phố Cáo thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên cùng những nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong đời sống thường ngày.

Phố Cáo nằm trên tuyến Quốc lộ 4C, thuộc khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Trước đây, địa danh này thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phố Cáo thuộc xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, tên gọi Phố Cáo Hà Giang vẫn quen thuộc với đông đảo du khách.

Từ khu vực thành phố Hà Giang cũ, du khách di chuyển theo Quốc lộ 4C, qua Quản Bạ, Yên Minh và dốc Thẩm Mã để đến Phố Cáo trước khi tiếp tục hành trình tới Đồng Văn.

Khác với vẻ hùng vĩ của đèo Mã Pì Lèng hay sự nhộn nhịp của phố cổ Đồng Văn, Phố Cáo mang nét đẹp bình dị. Những mái nhà trình tường nằm rải rác giữa nương ngô, hàng rào đá nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao.

Những nếp nhà mộc mạc nằm giữa núi đá tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Phố Cáo Hà Giang.

( Ảnh: Sưu Tập)

Những trải nghiệm đáng có tại Phố Cáo

Không sở hữu nhiều khu vui chơi hiện đại, sức hấp dẫn của Phố Cáo đến từ kiến trúc truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân bản địa.

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường cổ kính: Một trong những hình ảnh đặc trưng nhất tại Phố Cáo là những ngôi nhà trình tường của đồng bào Mông. Tường nhà được làm bằng đất nện, có độ dày lớn, giúp hạn chế cái lạnh mùa đông và giữ không gian bên trong tương đối mát mẻ khi trời nóng.

Khám phá chợ phiên Phố Cáo độc đáo: Nếu đến Phố Cáo đúng ngày họp chợ, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá phiên chợ truyền thống của đồng bào vùng cao. Điểm đặc biệt là chợ Phố Cáo họp theo hình thức chợ lùi, cứ sáu ngày lại có một phiên, vì vậy ngày họp thay đổi qua từng tuần. Du khách nên tìm hiểu lịch chợ trước chuyến đi để sắp xếp thời gian phù hợp.

Chợ lùi Phố Cáo là điểm hẹn giao thương và giao lưu văn hóa của đồng bào vùng cao. ( Ảnh: Sưu tập)

Tìm hiểu đời sống và thưởng thức ẩm thực bản địa: Bên cạnh kiến trúc và chợ phiên, Phố Cáo còn mang đến cơ hội tìm hiểu cuộc sống thường ngày của đồng bào Mông. Những hoạt động trồng ngô, chăm sóc nương rẫy và chuẩn bị bữa ăn gia đình vẫn gắn liền với nhịp sống nơi đây.

Phố Cáo mùa nào đẹp nhất?

Phố Cáo có thể tham quan quanh năm, nhưng mỗi mùa lại mang đến một vẻ đẹp riêng, phù hợp với những trải nghiệm khác nhau.

Khoảng tháng 10 đến tháng 11 là mùa hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn. Những thửa hoa hồng trắng xen giữa nương ngô, hàng rào đá và nhà trình tường tạo nên cảnh sắc đặc trưng, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Cuối năm, khi thời tiết chuyển lạnh, một số khu vực xuất hiện những nương cải vàng. Sắc hoa nổi bật trên nền núi đá xám và tường nhà màu đất, mang đến nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Từ khoảng tháng 1 đến tháng 3, hoa đào và hoa mận nở rộ tùy điều kiện thời tiết. Những cành hoa bên mái nhà cổ khiến không gian bản làng trở nên tươi sáng hơn, thích hợp với du khách yêu thích cảnh sắc mùa xuân vùng cao.

Mùa hè, Phố Cáo khoác lên mình màu xanh của nương ngô và cây cối. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cần chú ý dự báo thời tiết bởi mưa lớn có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển trên đường đèo.

Khám phá Phố Cáo và cao nguyên đá cùng Kavo Travel

Phố Cáo là điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Du khách có thể kết hợp tham quan địa danh này cùng dốc Thẩm Mã, thung lũng Sủng Là, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú và đèo Mã Pì Lèng.

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Không sở hữu những công trình đồ sộ hay dịch vụ du lịch sôi động, Phố Cáo Hà Giang vẫn có sức hút riêng nhờ những ngôi nhà trình tường cổ kính, phiên chợ lùi độc đáo và cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa. Một lần dừng chân tại đây không chỉ mang đến những bức ảnh đẹp mà còn giúp du khách hiểu thêm về đời sống, kiến trúc và văn hóa của đồng bào vùng cao. Chính những giá trị bình dị ấy khiến Phố Cáo trở thành điểm đến đáng khám phá trên hành trình chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn.