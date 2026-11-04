Phổ biến về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho các vị chức sắc, chức việc Công giáo

Sáng 4-11, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành; cùng gần 130 đại biểu là các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh khóa VII, tu sĩ các dòng tu, Hội đồng mục vụ các giáo xứ thuộc khu vực Nha Trang.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; hướng dẫn nhận diện dấu hiệu lừa đảo và kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp tình huống nghi vấn.

Về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội nghị cũng thông tin kết quả triển khai trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả như: “Xứ đạo bình yên”, “Vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự”, tổ an ninh xung kích phòng, chống tội phạm tại các giáo xứ. Thông qua các mô hình, chức sắc, chức việc và giáo dân tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MÃ PHƯƠNG