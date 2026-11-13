Phổ biến, triển khai lập hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước để kịp thời trình Bộ Nội vụ giải quyết.

Theo đó, đối với đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng, tập thể, gia đình, cá nhân có hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bản chính. Cụ thể: Văn bản đề nghị cấp đổi (đối với tập thể, theo mẫu 4.1 Phụ lục II.4 Quyết định - QĐ số 45, ngày 16-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng) hoặc đơn đề nghị cấp đổi (đối với cá nhân, theo mẫu 4.2 Phụ lục II.4 QĐ 45), kèm hiện vật khen thưởng bị hư hỏng và gửi đến cơ quan, địa phương đã trình khen thưởng trước đây hoặc nơi đang công tác, đang cư trú.

Hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi là hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước mà vì lý do khách quan bị hư hỏng, rách nát, không sử dụng được, gồm: Huân chương, huy chương, huy hiệu của danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, kỷ niệm chương, bằng của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước.

Đối với đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng, tập thể có văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu 4.3 Phụ lục II.4 QĐ số 45); hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp lại (mẫu 4.4 Phụ lục II.4 QĐ số 45) gửi đến cơ quan, địa phương đã trình khen thưởng trước đây, hoặc cơ quan, địa phương nơi đang công tác, đang cư trú.

Loại hiện vật khen thưởng cấp lại là hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước tương tự như hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi do cá nhân, tập thể, hộ gia đình bị mất, thất lạc vì lý do khách quan, không còn lưu trữ.

Cơ quan, địa phương nêu trên có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; tra cứu, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ để xác nhận thông tin khen thưởng; tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thẩm định, trình Bộ Nội vụ cấp đổi hoặc cấp lại.

Hồ sơ của các cơ quan, địa phương gửi về Sở Nội vụ gồm 1 bộ bản chính kèm các tệp tin điện tử của hồ sơ (trừ văn bản có nội dung bí mật Nhà nước). Cụ thể: Công văn đề nghị cấp đổi của cơ quan, địa phương kèm danh sách tổng hợp theo mẫu 4.5 Phụ lục II.4 QĐ 45, hoặc công văn đề nghị cấp lại của cơ quan, địa phương kèm danh sách theo mẫu 4.6 Phụ lục II.4 QĐ 45; công văn hoặc đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại của tập thể, hộ gia đình, cá nhân; kèm hiện vật khen thưởng bị hư hỏng (đối với cấp đổi).

Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ nêu trên của các cơ quan, địa phương; thẩm định, xác nhận thông tin khen thưởng, tổng hợp, trình Bộ Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) theo quy định.