Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thuế tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 63 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo đó, chính sách áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), được cơ quan thuế xác định đến hết ngày 23/10/2026. Người nộp thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ và nghĩa vụ thuế theo quy định sẽ được xem xét xóa tiền chậm nộp. Việc xử lý nợ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Hội nghị được kết nối tới 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở trên toàn quốc.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến người nộp thuế; chủ động bố trí đầu mối hỗ trợ tại bộ phận một cửa, qua điện thoại và các kênh điện tử để kịp thời tiếp nhận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách; chủ động xử lý ngay những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp còn tồn tại khó khăn. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, không phát sinh thêm thủ tục hành chính hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết.

Cục Thuế cũng yêu cầu các ban, đơn vị chuyên môn phối hợp hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý và hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm triển khai chính sách đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua việc triển khai các chính sách đặc thù, ngành Thuế hướng tới giải quyết những vướng mắc tồn đọng về nghĩa vụ thuế, hỗ trợ người nộp thuế ổn định hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo môi trường thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, thuận lợi.