Phổ biến tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam cho thị trường nội địa

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết Việt Nam đã tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do và ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa để quy định một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt Nam.

Quy định này chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu khác của quản lý ngoại thương. Với hàng hóa sản xuất trong nước cần có quy định về cách xác định xuất xứ Việt Nam.

Trước thực tiễn đó, Bộ Công Thương đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực thi về xác định xuất xứ của hàng hóa sản xuất trong nước, làm cơ sở pháp lý vững chắc để thương nhân không gặp khó khăn khi tự xác định xuất xứ hàng hóa của mình, có thể tiếp cận được các chính sách ưu đãi của nhà nước; cơ quan có thẩm quyền xác định được việc tuân thủ pháp luật của thương nhân; người tiêu dùng thực hiện quyền được thông tin về sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 09/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định số 384/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027.

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khung pháp lý riêng, thống nhất và đầy đủ về xác định xuất xứ Việt Nam cho thị trường nội địa, vì trước đó các quy định chủ yếu chỉ điều chỉnh xuất xứ hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu, chưa có khuôn khổ riêng cho hàng hóa lưu thông trong nước.

Theo đó, Nghị định số 384/2026/NĐ-CP được ra đời với nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý về việc xác định tiêu chí xuất xứ Việt Nam một cách minh bạch, có căn cứ, phù hợp pháp luật hiện hành; bổ sung quy định về tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; Xây dựng một hệ tiêu chí minh bạch, có tính ứng dụng cao, hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra cũng như phục vụ việc tự xác định xuất xứ và công bố công khai của doanh nghiệp.

Đồng thời tăng cường công tác phòng chống gian lận xuất xứ, hạn chế tình trạng giả mạo xuất xứ, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam, ngăn ngừa tình trạng chuyển tải.

Các đại biểu trình bày tại hội nghị (ảnh: Cục XNK)

Các bài trình bày của đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhằm tập trung vào nội dung chính của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, như Hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản; yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đặc biệt trách nhiệm của thương nhân khi thể hiện xuất xứ hàng hóa Việt Nam.