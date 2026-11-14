Phổ biến quy định xuất xứ Việt Nam cho hàng hóa lưu thông nội địa

Ngày 13/11/2026, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa tại Thành phố Huế.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết Ngày 09/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định số 384/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại hội thảo

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý về việc xác định tiêu chí xuất xứ Việt Nam một cách minh bạch, có căn cứ, phù hợp pháp luật hiện hành; Bổ sung quy định về tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp, cơ quan quản lý xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước; Xây dựng một hệ tiêu chí minh bạch, có tính ứng dụng cao, hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra cũng như phục vụ việc tự xác định xuất xứ và công bố công khai của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn tăng cường công tác phòng chống gian lận xuất xứ, hạn chế tình trạng giả mạo xuất xứ, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam, ngăn ngừa tình trạng chuyển tải.

“Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khung pháp lý riêng, thống nhất và đầy đủ về xác định xuất xứ Việt Nam cho thị trường nội địa” - bà Hiền nói. Bởi trước đó, chỉ có các quy định xuất xứ hàng hóa điều chỉnh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chưa có khuôn khổ riêng cho hàng hóa lưu thông trong nước.

Đại biểu, chuyên gia trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các bài trình bày của đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhằm tập trung vào nội dung chính của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP như hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản; Yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đặc biệt trách nhiệm của thương nhân khi thể hiện xuất xứ hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng trao đổi nội dung dự kiến được quy định tại một số dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do.