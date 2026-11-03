Phổ biến quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến quy định về điều kiện miễn thuế đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; phân loại máy liên hợp, tổ hợp máy, máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và quản lý tiền chất, hóa chất trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, báo cáo viên hướng dẫn việc thông báo cơ sở sản xuất, hợp đồng gia công, gia công lại; xây dựng định mức thực tế, quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và lập báo cáo quyết toán. Những yêu cầu về xử lý nguyên liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm được làm rõ, gắn với trách nhiệm kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn điều kiện bảo đảm kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó có việc bố trí hệ thống camera tại cổng ra vào, khu vực lưu giữ hàng hóa; kết nối, lưu trữ dữ liệu hình ảnh và xử lý khi hệ thống gặp sự cố. Việc sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu, theo dõi số liệu nhập, xuất, tồn kho phục vụ báo cáo quyết toán cũng được lưu ý.

Cán bộ Hải quan Ninh Bình phổ biến một số quy định trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phân tích những sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: mô tả hàng hóa chưa đầy đủ, khai sai mã số, thuế suất, trị giá hải quan; sai sót về chứng từ chứng nhận xuất xứ; chưa đáp ứng yêu cầu về giấy phép, kiểm tra chuyên ngành và khai báo hóa chất. Qua đó, cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi khai báo, lưu giữ đầy đủ chứng từ, tài liệu kỹ thuật; thường xuyên đối chiếu số liệu giữa hồ sơ hải quan, sổ sách kế toán và dữ liệu quản lý kho để kịp thời phát hiện, khắc phục chênh lệch.

Cùng với hướng dẫn nghiệp vụ, Hải quan Ninh Bình giới thiệu các ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin tờ khai, đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa trực tuyến và tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại trên hệ thống quản lý nghiệp vụ. Thông qua các ứng dụng, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý tờ khai, kết quả phân luồng, chủ động bố trí thời gian kiểm tra hàng hóa, giảm việc đi lại khi làm thủ tục.

Thông qua hội nghị, doanh nghiệp được cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nắm rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, chủ động phòng ngừa sai sót và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.