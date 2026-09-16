Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lưu Quyên

Hội nghị có sự tham dự của 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Đối với phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được phổ biến, trong đó có các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Lưu Quyên

Hội nghị góp phần triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan.