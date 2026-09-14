Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh vàng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động được triển khai thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới và các nội dung liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Nội dung gồm kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, quy định pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc diện báo cáo. Trong đó, các đại biểu được hướng dẫn về trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Đối với việc phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố. Các báo cáo viên hướng dẫn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc diện báo cáo, trong đó có việc thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Hội nghị cũng phổ biến các quy định về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nội dung tập trung vào các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các nội dung trên do báo cáo viên của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa thuộc Bộ Công an và Binh chủng Hóa học, Cơ quan thường trực 81 thuộc Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn.

Sau phần phổ biến, các đại biểu trao đổi trực tiếp với báo cáo viên và cơ quan quản lý nhà nước. Nội dung trao đổi tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý thực hiện đúng quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, việc thực hiện đầy đủ các quy định cũng góp phần triển khai Kế hoạch hành động quốc gia và thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường, đồng thời bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia.

Hội nghị là dịp để các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý cập nhật quy định pháp luật và trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tế. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và phù hợp với yêu cầu hội nhập.