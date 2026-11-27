Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Sở Công Thương, Cục Điện lực; các sở, ngành chức năng liên quan; đại diện Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cung cấp giải pháp phát triển năng lượng sạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, phát triển năng lượng tái tạo ĐMT mái nhà là nguồn năng lượng sạch mà Chính phủ đã cam kết phấn đấu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đây cũng là giải pháp cung cấp điện ổn định, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động khai thác năng lượng sạch giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường về sản xuất xanh mà rất nhiều thị trường xuất khẩu lớn (như châu Âu, Mỹ) yêu cầu.

Trên địa bàn tỉnh, việc phát triển năng lượng sạch góp phần hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2028 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và củng cố vị thế thành phố di sản. Sở Công Thương cam kết đồng hành, công khai đầu mối hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đưa ĐMT vào sử dụng.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định pháp luật và chủ trương của tỉnh về sử dụng, phát triển ĐMT. Trong đó chú trọng đến lộ trình phát triển ĐMT và chính sách hỗ trợ phát triển ĐMT mái nhà đối với các trụ sở công, doanh nghiệp và hộ gia đình; hỗ trợ các hộ dân, doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp phát triển ĐMT và phương án hỗ trợ tài chính đối với các dự án phát triển ĐMT mái nhà. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trực tiếp trao đổi để các chuyên gia kỹ thuật, tài chính giải đáp những băn khoăn về thủ tục đầu tư, điều kiện đấu nối, an toàn, mô hình mua bán điện và tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch.

Thông qua hội nghị giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về ĐMT mái nhà cũng như trực tiếp tham gia kết nối với cơ quan quản lý, ngành điện, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, hỗ trợ triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.