Phổ biến quy định pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Quang cảnh hội nghị.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Đặng Văn Tuấn, trong thời gian qua, các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, đặt ra yêu cầu các thương nhân phải thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động thực tế, doanh nghiệp còn có những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đo lường, chất lượng và xử phạt vi phạm hành chính cần được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu được các cơ quan chuyên môn triển khai những nội dung thiết thực đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, gồm: Các quy định về kinh doanh xăng dầu; đất đai và bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng; xử phạt vi phạm hành chính và một số hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.