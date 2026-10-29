Phổ biến quy định mới về xuất xứ hàng hóa Việt Nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu, ngày 9/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.

Nghị định gồm 12 Điều quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Trong đó, có những nội dung đáng chú ý như: hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản; yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ ngày 1/7/2027, áp dụng quy định mới về xuất xứ hàng hóa Việt Nam ( Ảnh minh họa)

Việc ban hành và triển khai các quy định đặt ra yêu cầu cập nhật, phổ biến chính sách kịp thời đến các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ việc áp dụng thống nhất các quy định về xuất xứ hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Trên cơ sở đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Hội nghị sẽ diễn ra vào 13h30’ ngày 30 tháng 10 năm 2026 (Thứ sáu), tại Nhà khách Tổng liên đoàn, số 85 - 87 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện cơ quan chức năng như: Bộ Công Thương, cùng các bộ, ngành liên quan; Sở Công Thương địa phương khu vực phía Nam, cơ quan chức năng của địa phương.

Ngoài ra, có đại diện các Hiệp hội ngành hàng sản xuất, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ quan, tổ chức liên quan hàng hóa sản xuất lưu thông trong nước; các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và lưu thông hàng hóa trong nước; doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu.

Nội dung Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung được quy định tại Nghị định số 384/2026/NĐ-CP. Trao đổi nội dung dự kiến được quy định tại một số dự thảo Thông tư liên quan của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, trao đổi đề xuất cơ chế phối hợp các cơ quan chức năng, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.