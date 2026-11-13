Phổ biến quy định mới về xác định xuất xứ hàng hóa Việt Nam

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm làm rõ các quy định mới về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước; góp phần ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ thương hiệu hàng Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Quốc hội cũng ban hành nhiều luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước là cần thiết, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Việt Nam hiện đã tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và có nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa phục vụ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, trước đây chưa có khuôn khổ pháp lý riêng, thống nhất về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Ngày 9/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khung quy định riêng, thống nhất và đầy đủ về vấn đề này đối với thị trường nội địa.

Nghị định nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa theo hướng minh bạch, có căn cứ; tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp tự xác định, công bố xuất xứ sản phẩm và cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần phòng, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ngăn ngừa tình trạng chuyển tải bất hợp pháp, bảo vệ uy tín và thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Đại diện phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, trình bày tại Hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Cục Xuất nhập khẩu tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, gồm: tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy; công đoạn gia công, chế biến đơn giản; các yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là thương nhân khi thể hiện xuất xứ Việt Nam trên hàng hóa.

Đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cũng trao đổi, thảo luận về phương pháp xác định xuất xứ hàng hóa Việt Nam, những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các quy định mới và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội, doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Bên cạnh đó, Hội thảo dành thời gian trao đổi về một số nội dung dự kiến trong các dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; lưu ý đối với doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do.

Thông qua Hội thảo, Cục Xuất nhập khẩu ghi nhận các ý kiến đóng góp của cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch và nâng cao giá trị, uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường.