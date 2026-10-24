Phổ biến quy định mới về PCCC và CNCH, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp

Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP; tập thể lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; đại diện các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng gần 200 đại biểu là chủ đầu tư các dự án, công trình và người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về PCCC và CNCH theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; chuyển đổi phương thức quản lý từ chú trọng tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với TP Đà Nẵng, việc tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, triển khai các dự án động lực, công trình trọng điểm, quy mô lớn và có yêu cầu kỹ thuật phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Trong khi đó, việc nắm bắt, cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới của một bộ phận chủ đầu tư, doanh nghiệp còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như điều kiện bảo đảm an toàn.

Từ thực tế trên, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị chủ đầu tư các dự án, công trình và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định mới; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong từng giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, thiết kế, thi công đến khi công trình được đưa vào sử dụng. Việc tuân thủ quy định pháp luật phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt, không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ dự án mà còn chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, hạn chế những tồn tại, thiếu sót có thể dẫn đến mất an toàn.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung đáng chú ý của các văn bản quy phạm pháp luật mới, gồm: Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 8-9-2026 của Chính phủ; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Nghị định số 106/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội cùng các văn bản có liên quan.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định mới; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề còn bất cập. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu áp dụng thống nhất quy định pháp luật, bảo đảm trách nhiệm của các bên liên quan, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ PCCC nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên và sự tham gia tích cực của đại diện các chủ đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, những ý kiến trao đổi, kiến nghị tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Công an thành phố tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.