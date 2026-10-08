Phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng xấu có thể lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, khó khăn trong đời sống để tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án, nâng cao năng lực phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống; chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Một số tình hình và hoạt động khủng bố quốc tế tác động đến an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay gắn với công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh; quán triệt, triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo viên Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) giới thiệu, phổ biến chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua các chuyên đề được phổ biến tại hội nghị, đại biểu có thêm thông tin về tình hình, hoạt động khủng bố quốc tế, những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh và các quy định pháp luật liên quan trong tình hình mới... Qua đó, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, cập nhật kiến thức và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.