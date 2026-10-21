Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT và tặng mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc Lự sinh sống tại xã Bình Lư.

Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị tổ chức 119 buổi phổ biến pháp luật trực tiếp và qua cổng thông tin điện tử, thu hút 28.008 lượt người tham gia.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, phường phát thanh tại hơn 31 điểm loa ở các bản, tổ dân phố và trụ sở đơn vị bằng 5 thứ tiếng: Thái, Mông, Dao, Hà Nhì và tiếng phổ thông. Trên các nền tảng thông tin, đơn vị đã đăng tải 73 tin, bài và 19 phóng sự trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông. Nội dung tập trung vào các quy định mới về trật tự, an toàn giao thông; tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện; những hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và việc xây dựng văn hóa giao thông.

Phổ biến pháp luật về ATGT cũng được đẩy mạnh tại các nhà trường vùng đồng bào DTTS sinh sống.

Hoạt động được chú trọng tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trường học, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Phổ biến pháp luật về ATGT được cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông triển khai tại chợ phiên San Thàng (Tân Phong).

Cùng với đó, đơn vị lập biên bản 11.604 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 2.291 phương tiện (trong đó: 21 xe ô tô, 2.250 xe mô tô và 20 phương tiện khác).