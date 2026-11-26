Trong năm 2026, công tác tổ chức thi hành pháp luật trên lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo tại phường Bình Đông, TPHCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước không chỉ được cụ thể hóa kịp thời bằng hệ thống văn bản chặt chẽ, mà còn lan tỏa sâu rộng đến từng khu phố, cơ sở thờ tự và đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo.

Cụ thể hóa chính sách sát với thực tiễn cơ sở

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND phường Bình Đông đã chủ động rà soát và ban hành hệ thống văn bản điều hành đồng bộ gồm 8 kế hoạch, 3 công văn và 4 quyết định chuyên đề. Các văn bản này bao quát toàn diện từ công tác tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026-2030, cho đến các chương trình về bình đẳng giới, dân số, quản lý thanh niên và phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Đông giúp đồng bào dân tộc và người dân trên địa bàn phường tới làm các thủ tục hành chính nhanh chóng

Một điểm nhấn quan trọng trong năm qua là việc triển khai Nghị định số 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua quy trình giới thiệu, bình xét dân chủ và công khai tại cơ sở, Khu phố 9 đã tổ chức thành công hội nghị nhân dân, thống nhất đề cử và được UBND phường ban hành quyết định công nhận Thượng tọa Thích Phước Thành (thế danh Lê Văn Huê) – Trụ trì chùa Phổ Đà Sơn là người có uy tín tiêu biểu của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì nền nếp. Tính đến nay, trên địa bàn phường không phát sinh bất kỳ kiến nghị, phản ánh hay vướng mắc nào liên quan đến quy định pháp luật trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn kết với chuyển đổi số và an sinh xã hội

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Đông) cho biết, ngoài việc phổ biến bằng văn bản, UBND phường Bình Đông đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công an phường cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn giáo dục pháp luật với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cũng theo ông Xuân, từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức 60 lượt tuyên truyền trực tiếp thu hút hơn 1.800 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tại 30 khu phố tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Cụ thể, phường đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề phòng, chống ma túy tại Trường THPT Tạ Quang Bửu cho gần 2.000 học sinh (trong đó có 126 học sinh dân tộc thiểu số), cấp phát hàng trăm tài liệu kỹ năng nhận diện và phòng tránh tệ nạn xã hội. Các hoạt động truyền thông phòng chống mua bán người của Hội Liên hiệp Phụ nữ hay diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” của Đoàn phường cũng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Ông Xuân cho biết thêm: "Công tác phổ biến pháp luật được lồng ghép mạnh mẽ với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Thông qua chương trình “Em là công dân số nhỏ tuổi” phối hợp cùng VNPT và Công an phường, 214 học sinh dân tộc thiểu số đã được tiếp cận nền tảng “Bình dân học vụ số”, trở thành những "đại sứ số" hỗ trợ gia đình sử dụng định danh điện tử VNeID mức 2 và dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý và giảng dạy".

Bên cạnh đó, phường Bình Đông đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Đối với 7 hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số (41 nhân khẩu), địa phương đã cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trong lĩnh vực y tế và dân số, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tại 30 khu phố đã tiếp cận gần 50% dân số toàn phường; tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn không xảy ra.

Hiện nay, trên địa bàn phường Bình Đông có 38 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước và vận động quần chúng, các cơ sở thờ tự đều hoạt động ổn định, tuân thủ đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

Mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Lễ Phục sinh 2026 và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Các hoạt động được triển khai tại tất cả giáo xứ, dòng tu, điểm nhóm Tin lành và cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn.

Đáp lại sự quan tâm của chính quyền, các chức sắc và đồng bào tôn giáo tại phường Bình Đông luôn tích cực đồng hành, hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.