Phổ biến pháp luật, củng cố tình đoàn kết quân dân

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền hai nội dung trọng tâm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Đơn vị đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tìm hiểu các quy định pháp luật thông qua tờ rơi, tờ gấp.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tại tổ dân phố Nghĩa Sơn, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thành Tuyên

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tài liệu ngắn gọn giúp người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu và ghi nhớ nội dung pháp luật. Các nội dung gắn với đời sống cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sự chủ động của người dân khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Thông qua hoạt động phối hợp, Trung đoàn 148 cùng địa phương góp phần xây dựng địa bàn ổn định, vững mạnh, phát triển; phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.