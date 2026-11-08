Phổ biến pháp luật cho học sinh từ những tình huống thực tiễn

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ học đường

Công an phường Yên Sở phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Ngọc Phi

Vừa qua, Công an phường Yên Sở phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THPT Đỗ Mười. Chương trình thu hút 1.169 học sinh cùng 35 cán bộ, giáo viên, người lao động của nhà trường tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Cán bộ Công an phường Yên Sở và Đội CSGT số 14 trực tiếp phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Ngọc Phi

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Yên Sở và Đội CSGT số 14 trực tiếp phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nội dung tập trung vào các vấn đề gần gũi với học sinh như độ tuổi được phép điều khiển phương tiện, điều kiện sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe điện; quy định đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường và các quy tắc khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng quan sát, điều khiển phương tiện an toàn, xử lý tình huống bất ngờ và nhận diện những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Các tình huống thực tế được đưa ra để trao đổi, giúp học sinh hiểu rõ hơn hậu quả của những hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hoặc tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện.

Chương trình thu hút 1.169 học sinh cùng 35 cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường tham gia. Ảnh: Ngọc Phi

Điểm đáng chú ý là hình thức tuyên truyền được triển khai sinh động, kết hợp trao đổi, giải đáp những tình huống thường gặp. Cách làm này giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào thực tế, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, học sinh không chỉ được nâng cao nhận thức mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình và những người xung quanh. Đây cũng là nền tảng để xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học đường.

Gần dân, sát dân, đưa pháp luật đến từng khu dân cư

Từ môi trường học đường, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được Công an phường Yên Sở triển khai tại các tổ dân phố, khu dân cư, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Đại úy Lê Ngọc Phi, Bí thư Chi đoàn, Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (Công an phường Yên Sở) chia sẻ. Ảnh: Thái Phương

Chia sẻ về vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động này, Đại úy Lê Ngọc Phi, Bí thư Chi đoàn, Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (Công an phường Yên Sở) nhấn mạnh tầm quan trọng của phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân” trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đại úy Lê Ngọc Phi, với đặc thù công tác thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với nhân dân, lực lượng Cảnh sát khu vực có điều kiện trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Đây cũng là cơ sở để đoàn viên, thanh niên Công an phường phát huy tinh thần xung kích, chủ động đưa kiến thức pháp luật đến từng trường học, tổ dân phố bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kết hợp tuyên truyền pháp luật ở trường học và khu dân cư. Ảnh: Thái Phương

Đối với học sinh, công tác tuyên truyền cần chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tại các khu dân cư, việc phổ biến pháp luật cần gắn với những tình huống thường gặp trong đời sống, giúp người dân hiểu đúng quy định, tự giác thực hiện và chủ động phòng ngừa vi phạm.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền pháp luật cần gắn chặt với dân vận, đối thoại và hòa giải ngay từ cơ sở. Khi phát sinh những bất đồng liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông hay sinh hoạt cộng đồng, lực lượng Cảnh sát khu vực cần chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền, các tổ hòa giải và đoàn thể để giải thích, vận động, tháo gỡ kịp thời, không để mâu thuẫn nhỏ kéo dài, trở thành vấn đề phức tạp.

Việc đưa pháp luật đến với học sinh bằng những nội dung thiết thực, dễ hiểu không chỉ góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học đường mà còn tạo sức lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Ảnh: Thái Phương

Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ thể hiện ở số lượng buổi phổ biến pháp luật mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi cán bộ Công an gần dân, lắng nghe và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, việc tuyên truyền pháp luật sẽ có sức thuyết phục, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, việc phối hợp giữa Công an phường với Đoàn Thanh niên, các tổ dân phố, nhà trường và tổ hòa giải cần tiếp tục được tăng cường. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực hành, chú trọng những vấn đề sát với đời sống nhân dân.

Việc đưa pháp luật đến với học sinh bằng những nội dung thiết thực, dễ hiểu không chỉ góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học đường mà còn tạo sức lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, giáo dục làm nền tảng, gần dân, sát dân làm phương châm hành động, Công an phường Yên Sở đang góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới địa bàn dân cư an toàn, văn minh.