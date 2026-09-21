Phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho học sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông chỉ ra những lỗi vi phạm nghiêm trọng khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn; phân tích một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Đồng thời làm rõ những hậu quả, di chứng và hệ lụy đối với người bị nạn, gia đình và xã hội. Các hành vi vi phạm thường gặp cũng được phổ biến như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển xe mô tô đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và một số quy định khác về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông; cách nhận diện, xử lý một số tình huống có thể xảy ra trên đường.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường.