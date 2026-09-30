Phổ biến nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tham dự hội nghị có các công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ngành; công chức được giao nhiệm vụ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp, Thi hành án dân sự TP Hà Nội; công chức đầu mối tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Ngọc Vũ giới thiệu những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã giới thiệu những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (ngày 23/8/2026), trong đó tập trung vào các điểm mới trọng tâm như: Nguyên tắc giải quyết bồi thường, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hồ sơ, thủ tục giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường, bao gồm: kỹ năng thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định các khoản thiệt hại, xác minh thiệt hại, mức bồi thường, kỹ năng thương lượng và kỹ năng hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý trong quá trình xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và một số kinh nghiệm trong quá trình giải quyết bồi thường cũng như thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác này.

Kết thúc hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã cơ bản nắm được mục đích, quan điểm xây dựng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. TP Hà Nội là địa bàn ít phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, tuy nhiên, báo cáo viên mong muốn qua hội nghị tập huấn, các công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng như công chức đầu mối tham mưu công tác này của Sở Tư pháp sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường khi phát sinh vụ việc.