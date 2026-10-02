Giảng viên Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phổ biến những điểm mới của Luật Báo chí năm 2025.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến những nội dung mới của Luật Báo chí năm 2025. Trong đó, bổ sung quy định về vị trí của báo chí là báo chí cách mạng, gắn với công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Luật bổ sung quyền yêu cầu cải chính trên báo chí của công dân, góp phần bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân theo quy định của Hiến pháp. Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; cụ thể thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam hoặc gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước và đối tác.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Một nội dung đáng chú ý khác là sửa đổi, bổ sung quy định tên gọi 4 loại hình báo chí, gồm báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh và truyền hình. Đồng thời, bổ sung các khái niệm về tạp chí, xuất bản báo chí trên không gian mạng; phóng viên, biên tập viên, thể loại báo chí và dịch vụ phát thanh, truyền hình. Luật Báo chí năm 2025 bổ sung quy định về Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó xác định vai trò của Hội trong kết luận hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của hội viên; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng không phải là hội viên.

Hội nghị cập nhật một số quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ báo chí, như Thông tư số 13/2026/TT-BVHTTDL về điều kiện, hoạt động, hồ sơ thông báo thành lập cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú và mẫu giấy giới thiệu khi hoạt động nghiệp vụ báo chí; Thông tư số 19/2026/TT-BVHTTDL quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, thẩm quyền bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp; quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình và xuất bản bản tin, đặc san.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.