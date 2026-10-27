Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 27/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp và người lao động tại Công ty CP quốc tế Lào - Việt (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng). Tham gia hội nghị có hơn 200 người lao động.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh truyền đạt một số quy định mới về Luật Việc làm 2025.

Tại hội nghị, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt các nội dung những điểm mới của Luật BHXH năm 2024; Luật Việc làm năm 2025; Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm và các văn bản liên quan.

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt nội dung của Luật BHXH năm 2024; chính sách BHXH, BHTN và các chế độ liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, người lao động và đại diện doanh nghiệp còn được hướng dẫn một số nội dung về nộp hồ sơ trực tuyến, kết nối sàn giao dịch việc làm.

Cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP quốc tế Lào – Việt được tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, người lao động được cập nhật các quy định liên quan, hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm.

Đây cũng là dịp để các cơ quan chuyên môn giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về lao động, việc làm và BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp.